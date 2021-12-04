ماذا يحدث.. سوق العملات الرقمية "يتأرجح" وبيتكوين تخسر 20%

شهد سوق العملات الرقمية تراجعا كبيرا، خاصة في أسعار العملة الأشهر بيتكوين، التي سجلت تراجعا بأكثر من 20%، وسط تراجع في قطاع العملات المشفرة بوجه عام.

وتراجعت قيمة البيتكوين، أكثر العملات الرقمية تداولا، إلى حوالي 42296 دولار في سنغافورة عند الساعة 1.32 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (06.32 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجعت قيمة “إيثر”، ثاني أكبر العملات المشفرة تداولا، بنسبة 17.4%، قبل أن تعوض بعضا من خسائرها.

يأتي التأرجح في العملات الرقمية، وسط فترة تقلبات، للأسواق المالية.

ويجبر ارتفاع التضخم البنوك المركزية إلى تشديد سياتها النقدية، مما يهدد بتقليص السيولة، التي رفعت مجموعة واسعة من الأصول.

والأسهم العالمية منخفضة بأكثر من 4%، من رقم قياسي، تم تسجيله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ماذا يحدث؟

أدت المخاطرة قبل عيد الميلاد بين المستثمرين إلى اضطراب الأسواق العالمية من الأسهم إلى العملات المشفرة.

ولتفسير ما يحدث لسوق العملات الرقمية المشفرة أوضح خبراء أسواق المال أن مزيج من جني الأرباح والمخاوف بشأن الاقتصاد الكلي أدوا إلى عمليات بيع للعملات المشفرة قيمتها نحو مليار دولار.

ويأتي التراجع في أعقاب أسبوع متقلب لأسواق المال. وهبطت الأسهم العالمية وعوائد السندات الأمريكية القياسية أمس الجمعة بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم بينما استمر قلق المستثمرين حيال السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

كما تأتي عمليات البيع قبيل إدلاء مسؤولين تنفيذيين في ثماني شركات كبيرة للعملات المشفرة بشهاداتهم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.

ستكون شهاداتهم الأولى التي يدلي بها لاعبون رئيسيون في أسواق العملات المشفرة أمام النواب الأمريكيين فيما يواجه صناع السياسات صعوبات في التعامل مع تداعيات تلك العملات ويبحثون عن أفضل طريقة لتنظيمها.

وأظهرت بيانات من منصة “كوين جلاس” تسييل عملات مشفرة بنحو مليار دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كان الانهيار ناتجًا عن معنويات المخاطرة التي اجتاحت الأسواق العالمية في أعقاب ظهور متغير COVID-19 الجديد والتحول المفاجئ نحو الصقور من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.

ويُنظر إلى دعم باول لتقليص أسرع لبرنامج شراء السندات التابع للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي سيوفر سيولة أقل للنظام ويشدد الظروف المالية نسبيًا من الظروف السائبة تاريخياً خلال الـ 21 شهرًا الماضية على أنه سلبي لنشاط المضاربة في السوق.

“الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم وبيتكوين تنخفض لمجرد أن باول ألمح إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي هذا التناقص التدريجي قبل شهرين وأن أول زيادة بنسبة 1/4 نقطة قد تأتي قريبًا”، بحسب تغريده لـ بيتر شيف، كبير الاقتصاديين والاستراتيجي العالمي في يورو باسيفيك كابيتال.

كانت عمليات البيع في سوق العملات المشفرة أكثر صعوبة بالنسبة لأمثال كاردانو وسولانا وبوليجون وشيبا إينو، والتي انخفضت بنسبة 13 إلى 20 في المائة.

ويرى المحللون أن الكثير من ضغوط البيع في سوق البيتكوين كانت على الجانب النقدي، والتي تفاقمت بسبب مراكز الرافعة المالية العالية على مشتقات البيتكوين من قبل المتداولين.