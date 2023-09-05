ماذا يحدث للكائنات البحرية خلال الأعاصير؟

عندما تضرب الأعاصير القوية الأرض، تكون الأشجار المقتلعة والمنازل المدمرة وغيرها من أشكال الدمار واضحة للعيان، لكن ما يحدث فى البيئات البحرية حيث تنهمر المياه وتتبقى الرواسب ليس واضحاً دائماً.

وتعيش مجموعة واسعة من الحياة البحرية على طول شبه جزيرة فلوريدا، وهى الولاية الأمريكية التى تضرب فيها الأعاصير اليابسة فى أغلب الأحيان، كما تضم العديد من مستنقعات معتدلة ومروج الأعشاب البحرية، حيث تستجيب النباتات والحيوانات فى هذه المناطق المختلفة بشكل مختلف للأعاصير.

وقالت ميليسا ماى، الأستاذ المساعدة فى علم الأحياء البحرية بجامعة ساحل خليج فلوريدا، إن ليس كل الأعاصير لها نفس التأثيرات، وقالت إن مجموعة العواصف يمكن أن يكون بمثابة مد مرتفع بشكل غير عادى ويترك بعض البيئات البحرية دون إزعاج نسبيًا أثناء الإعصار نفسه، لكن آثار العاصفة يمكن أن يكون لها آثارها المدمرة، بدءًا من التغيرات فى الملوحة إلى تدفق الرواسب والبكتيريا.

ماذا يحدث للحياة البحرية أثناء الإعصار؟

فى العام النموذجى، ستتطور حوالى 10 أعاصير فى حوض المحيط الأطلسى، الذى يشمل المحيط الأطلسى وخليج المكسيك والبحر الكاريبى، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى، ويمكن لقوة الإعصار أن تخلق موجات يبلغ ارتفاعها 60 قدمًا، والتى تجمع الماء البارد من الأعماق مع المياه السطحية الأكثر دفئًا، يمكن لتياراتها إثارة الرواسب على عمق 300 قدم، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى (NOAA).

ويمكن للعديد من الثدييات والأسماك البحرية الانتقال إلى مياه أعمق وأكثر هدوءًا، حيث تابع الباحثون تحركات أسماك القرش ذات الرأس الأسود خلال عاصفة استوائية عام 2001، ووجدوا أنها غادرت المنطقة قبل وصولها إلى اليابسة وعادت بعد خمسة إلى 13 يومًا.

وافترض العلماء أن انخفاض الضغط الجوى، وتغيرات درجة حرارة الماء، والإشارات المماثلة تنبه الأسماك إلى أن هناك عاصفة وشيكة، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن زيادة الأمواج على السطح والتى تحرك المياه فى قاع البحر دفعت سمكة الزناد الرمادية إلى الانتقال إلى المياه العميقة قبل الأعاصير.

إذا لم تتمكن الدلافين والثدييات البحرية الأخرى من الهروب من مسار الإعصار، فقد تصبح محاصرة فى البرك والسدود وغيرها من موائل المياه العذبة حيث لا يمكنها البقاء على قيد الحياة.

وبعد إعصار أندرو عام 1992، نفق ما يقدر بنحو 9.4 مليون من أسماك المياه المالحة، حسبما وجدت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، وربما تكون الرواسب قد سدت خياشيمها أو ربما تكون تغيرات الضغط قد شكلت فقاعات غاز النيتروجين القاتلة فى دمائها.

وتسببت العاصفة نفسها فى نشوء الرواسب فى بيئات المياه العذبة وتحويل الماء إلى نقص الأكسجين، مما يعنى نقص الأكسجين. مات ما يقدر بنحو 187 مليون سمكة فى لويزيانا، وتؤثر الأعاصير أيضًا على الحياة البحرية الثابتة أو البطيئة الحركة.

وقالت فاليرى بول، كبيرة العلماء فى محطة سميثسونيان البحرية، فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى موقع Insider، أنه بعد الأعاصير، “دُفنت طبقات الأعشاب البحرية وشعاب المحار بفعل الرواسب المتحركة”، وقالت ماي: “إذا كان لديك الكثير من العواصف والأمواج، فقد يؤدى ذلك إلى اقتلاع الأعشاب البحرية فعليًا”.

وجرف إعصار إيان ما يقرب من 250 سلحفاة بحرية صغيرة إلى الشاطئ، وقام مركز شفاء السلاحف البحرية التابع لحديقة حيوان بريفارد بإيوائهم حتى يمكن إعادة إطلاقهم، وتعتمد بعض الشعاب المرجانية على الأمواج لتفتيتها وتوزيعها على أجزاء جديدة من المحيط. يمكن للأعاصير أيضًا أن تجلب مياهًا أكثر برودة، وتساعد فى تعويض بعض آثار تبييض المرجان – عندما يتسبب الماء الدافئ جدًا فى قيام الشعاب المرجانية بتطهير الطحالب التكافلية التى توفر الأكسجين وإزالة النفايات، لكن الأمواج القوية جدًا يمكن أن تفتت الشعاب المرجانية وتقتلها أيضًا.

ماذا يحدث للمحيط بعد الإعصار؟

بعد أن تنحسر العاصفة القوية، يمكن أن تبقى القمامة والنفايات فى المسطحات المائية لعدة أشهر أو حتى لفترة أطول، وقالت ماي: “كان هناك الكثير من الحطام بسبب إعصار إيان فى مصبات الأنهار”. تسربت عشرات السيارات والقوارب البنزين والمواد الكيميائية الأخرى إلى خليج إستيرو.

وقالت ماى إن مياه الصرف الصحى يمكن أن تشق طريقها أيضًا إلى المجارى المائية، حاملة معها بكتيريا مثل المكورات المعوية والإشريكية القولونية، كما تؤدى الأمطار والفيضانات الناجمة عن الأعاصير إلى تدفق المياه العذبة إلى البيئات البحرية. وقال بول: “قد يكون هذا مرهقًا لأى كائن حى لا يتعامل مع التغيرات الكبيرة فى الملوحة”.

ويمكن للحياة البحرية فى كثير من الأحيان أن تتحمل بعض التغيرات فى تركيزات الملح ولكن ليس التغيرات الجذرية أو طويلة المدى، على سبيل المثال، تأثرت التماسيح فى جزيرة سانيبل، التى ضربها إعصار إيان بشدة، بمياه المحيط الأكثر ملوحة التى جلبتها العاصفة إلى اليابسة.

وللمياه العذبة تأثيرات أخرى أيضًا، وقال ماي: “تميل الأنهار إلى أن تحتوى على رواسب أكثر بكثير من مياه المحيط، وتميل إلى أن تحتوى على تركيزات أعلى بكثير من العناصر الغذائية من الجريان السطحى الساحلي”، فإذا دفع الإعصار مياه النهر إلى النظام البحرى، فإنه يخلق ظروفًا مواتية لتكوين أزهار الطحالب الكبيرة.

وقالت ماي: “هناك هذه التأثيرات المتتالية للإعصار”. على سبيل المثال، لم تسمح ازدهار الطحالب بعد إعصار إيان لأشعة الشمس بالوصول إلى الأعشاب البحرية، وهى مصدر الغذاء الأساسى لخراف البحر. وقد أدى هذا إلى الضغط على إعداد أبقار البحر المهددة بالفعل فى فلوريدا.

وأشارت ماى إلى أن الأعاصير أحداث طبيعية، وقالت: “إن أنظمتنا البيئية مصممة فى الواقع من حين لآخر بحيث يتم القضاء عليها نوعًا ما”، لكنهم يحتاجون أيضًا إلى وقت كافٍ للتعافى قبل أن يأتى المرض التالي.

قد لا يؤدى تغير المناخ إلى زيادة عدد الأعاصير، لكنه قد يجعلها أكثر شدة، وفقًا لوكالة ناسا، مع ارتفاع عواصف العواصف وزيادة الفيضانات، وكلاهما يمثل أخبارًا سيئة للحياة فى المحيطات.