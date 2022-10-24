الأثنين 28 ربيع الأول 1444 ﻫ - 24 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماسك يؤجل الإعلان عن تفاصيل مشروع "شرائح الدماغ البشري"

منذ 11 دقيقة
إيلون ماسك

إيلون ماسك (روتيرز)

A A A
طباعة المقال

أعلن إيلون ماسك، في تغريدة على تويتر، الأحد، عن تأجيل موعد العرض “show & tell” الذي ستنظمه شركته “نيورالينك”، للإعلان عن تفاصيل مشروع زرع شرائح في الدماغ البشري، إلى 30 نوفمبر المقبل، دون أن يقدم مزيدا من المعلومات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، وشركة سبيس إكس لتطوير الصواريخ، في أغسطس الماضي، إن شركته ” نيورالينك ” ستستضيف حدثا جديدا بعنوان “show and tell” يوم 31 أكتوبر المقبل، لتقديم تحديثات عن مشروع زرع شريحة في دماغ إنسان، قبل أن يعلن، الأحد، تأجيل الموعد لمدة شهر.

وتهدف شركة Neuralink، التي أسسها ماسك عام 2016، ومقرها سان فرانسيسكو، إلى زرع شرائح لاسلكية للدماغ، للمساعدة في علاج الحالات العصبية، مثل مرض ألزهايمر والخرف وإصابات النخاع الشوكي، ودمج الجنس البشري بالذكاء الاصطناعي.

وقال ماسك في عرض تقديمي عام 2019 إن الشركة المذكورة، كانت تهدف إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإجراء تجارب لزرع رقائق في البشر بحلول نهاية عام 2020، لكن الشركة لم تحصل بعد على هذه الموافقة ولم تطرح أي منتج في السوق.

وتواصل ماسك مع مطور غرسات شرائح الدماغ Synchron Inc بشأن استثمار محتمل بعد أن أعرب عن إحباطه لموظفي نورالينك بسبب تقدمهم البطيء في إجراءات الحصول على التصريح التنظيمي اللازم لاستخدام أجهزتها، وفقا لرويترز.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

واتساب
واتساب لن يعمل على هذه الأجهزة بدءًا من 24 أكتوبر
يوتيوب
ميزة صحية جديدة من يوتيوب
تنافس أمريكي صيني في سوق الساعات الذكية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين وحسين وابنه حسام حبيب
حسين حبيب يهاجم ابنه: بقالك سنة مطلقها ما اشتغلتش ليه
ميشال عون وبشار الأسد
عون يطالب الأسد ببدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.. وهكذا كان الردّ
الدولار
الـ15 ألفاً بات واقعاً... و"المركزي" يتحضّر لسلسلة تعاميم تنظيمية