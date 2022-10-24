ماسك يؤجل الإعلان عن تفاصيل مشروع "شرائح الدماغ البشري"

أعلن إيلون ماسك، في تغريدة على تويتر، الأحد، عن تأجيل موعد العرض “show & tell” الذي ستنظمه شركته “نيورالينك”، للإعلان عن تفاصيل مشروع زرع شرائح في الدماغ البشري، إلى 30 نوفمبر المقبل، دون أن يقدم مزيدا من المعلومات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، وشركة سبيس إكس لتطوير الصواريخ، في أغسطس الماضي، إن شركته ” نيورالينك ” ستستضيف حدثا جديدا بعنوان “show and tell” يوم 31 أكتوبر المقبل، لتقديم تحديثات عن مشروع زرع شريحة في دماغ إنسان، قبل أن يعلن، الأحد، تأجيل الموعد لمدة شهر.

وتهدف شركة Neuralink، التي أسسها ماسك عام 2016، ومقرها سان فرانسيسكو، إلى زرع شرائح لاسلكية للدماغ، للمساعدة في علاج الحالات العصبية، مثل مرض ألزهايمر والخرف وإصابات النخاع الشوكي، ودمج الجنس البشري بالذكاء الاصطناعي.

وقال ماسك في عرض تقديمي عام 2019 إن الشركة المذكورة، كانت تهدف إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإجراء تجارب لزرع رقائق في البشر بحلول نهاية عام 2020، لكن الشركة لم تحصل بعد على هذه الموافقة ولم تطرح أي منتج في السوق.

وتواصل ماسك مع مطور غرسات شرائح الدماغ Synchron Inc بشأن استثمار محتمل بعد أن أعرب عن إحباطه لموظفي نورالينك بسبب تقدمهم البطيء في إجراءات الحصول على التصريح التنظيمي اللازم لاستخدام أجهزتها، وفقا لرويترز.