ماسك يثير الجدل بعد طرحه استطلاع رأي على تويتر

أثار استطلاع للرأي طرحه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على منصة تويتر، حول موافقة مستخدمي المنصة على إضافة خاصية تمكنهم من تعديل تغريداتهم بعد النشر، جدلاً واسعاً بين ملايين المستخدمين حول العالم.

وكانت شركة تويتر قد أعلنت عن طرح خاصية التعديل على التغريدات لمستخدميها منذ الأول من شهر نيسان الحالي.

ويأتي طرح ماسك لهذا الاستطلاع بعد بضع أيام من إعلانه الاستحواذ على 9.2% من أسهم الشركة، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا قد يكون بصدد التعرض لغرامة من لجنة الأوراق المالية والبورصات.

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022