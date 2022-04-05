ماسك يثير الجدل بعد طرحه استطلاع رأي على تويتر

أثار استطلاع للرأي طرحه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على منصة تويتر، حول موافقة مستخدمي المنصة على إضافة خاصية تمكنهم من تعديل تغريداتهم بعد النشر، جدلاً واسعاً بين ملايين المستخدمين حول العالم.

وكانت شركة تويتر قد أعلنت عن طرح خاصية التعديل على التغريدات لمستخدميها منذ الأول من شهر نيسان الحالي.

ويأتي طرح ماسك لهذا الاستطلاع بعد بضع أيام من إعلانه الاستحواذ على 9.2% من أسهم الشركة، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا قد يكون بصدد التعرض لغرامة من لجنة الأوراق المالية والبورصات.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

حصل ماسك على 9.2% من أسهم تويتر، حوالي 73.5 مليون سهم، وفقًا لإفصاح جديد للجنة الأوراق المالية والبورصات. وتبلغ قيمة الاستثمار 3.7 مليار دولار اليوم ارتفاعا من 2.9 مليار دولار في نهاية يوم التداول السابق.

ويكمن الجزء الأكبر من ثروة ماسك في أسهم Tesla، ومع ارتفاع قيمة هذا السهم بسرعة على مدار العامين الماضيين، أصبح الآن أغنى شخص في العالم، حيث تبلغ ثروته أكثر من 300 مليار دولار.أشار ماسك على تويتر إلى أنه يود أن يرى إجراء بعض التغييرات على المنصة، على الرغم من أنه من غير الواضح بالضبط ما كان يدعو إليه وكيف سيستخدم حصته الكبيرة من أجل إحداث التغيير. غير أنه من الواضح أنه غير راضٍ عن توجّه الشركة، وانتقدها في منشوراته الأخيرة بسبب سياساتها التي يعتقد المحافظون أنها تحِد من حرية التعبير.

ترقى شكاوى ماسك إلى أن تكون نوعًا من إدانة فترة جاك دورسي في منصب الرئيس التنفيذي لتويتر، وهو المنصب الذي أصبح يتولاه باراغ أغراوال في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومع ذلك، أدى ظهور ماسك كمستثمر في تويتر إلى زيادة ثروة دورسي الشخصية، الإثنين، أيضًا. إذ إن دورسي لا يزال يمتلك حصة 2.25% في الشركة، وهي حصة زادت بنحو 200 مليون دولار بعد أن كشف ماسك النقاب عن حصته. وشهد الملياردير الآخر وأحد مؤسسي تويتر، إيف ويليامز، زيادة ثروته بمقدار 90 مليون دولار.