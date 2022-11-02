ماسك يحسم الجدل.. "العلامة الزرقاء مقابل ثمانية دولارات شهريا"

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر (الثلاثاء 1-11-2022) إن الشركة ستفرض رسوما قدرها ثمانية دولارات شهريا مقابل خدمة علامة التحقق الزرقاء، في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الاشتراكات وجعل شبكة التواصل الاجتماعي أقل اعتمادا على الإعلانات.

وأضاف ماسك في تغريدة على تويتر “نظام الأعيان والفلاحين الحالي على تويتر لمن لديه أو ليس لديه علامة زرقاء هو هراء. القوة للناس! العلامة الزرقاء مقابل ثمانية دولارات شهريا”، قائلا إن السعر سيتم تعديله حسب القوة الشرائية في كل بلد.

وتعني علامة التحقق الزرقاء بجوار اسم مستخدم الشخص على منصة التواصل الاجتماعي أن تويتر تأكد من أن الحساب يخص هذا الشخص أو الشركة. وتويتر حاليا مجاني لمعظم المستخدمين.

واشترى الملياردير ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار الأسبوع الماضي.

ومنذ استكمال صفقة الاستحواذ، تحرك ماسك بسرعة لوضع بصمته على الشركة، وأقال رئيسها السابق ومسؤولين كبار آخرين.

وقال ماسك اليوم الثلاثاء إن المشتركين الذين لديهم علامات التحقق الزرقاء سيحصلون على الأولوية في الردود والإشارات والبحث وسيكونون قادرين على نشر مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية أطول، كما سيشاهدون نصف عدد الإعلانات.

وتأتي تعليقات ماسك في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بأنه كان يدرس عملية التحقق من الحسابات وكيفية إعطاء العلامات الزرقاء.

وقال أكثر من 80 بالمئة من مستخدمي تويتر الذين شاركوا في استطلاع في الآونة الأخيرة إنهم لن يدفعوا أموالا مقابل العلامة الزرقاء. وقال حوالي عشرة بالمئة إنهم على استعداد لدفع خمسة دولارات شهريا.

ولدى تويتر بالفعل خدمة اشتراك تسمى (تويتر بلو)، والتي تم إطلاقها في يونيو من العام الماضي وتوفر الوصول إلى ميزات مثل تعديل التغريدات.