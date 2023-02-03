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ماسك يزف خبراً ساراً لمنتجي المحتوى على تويتر

منذ 20 دقيقة
تويتر

تويتر

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قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (الجمعة 3-2-2023) إن منصة التواصل الاجتماعي ستبدأ في تشارك عائدات الإعلانات مع بعض منتجي المحتوى.

واعتبارا من اليوم الجمعة، سيتم توزيع حصص من عائدات الإعلانات التي تظهر في سلاسل الردود على تغريدات منتجي المحتوى. وقال ماسك إن المستخدم يجب أن يكون مشتركا في علامة التحقق الزرقاء.

ولم يقدم ماسك تفاصيل حول نسبة العائدات التي سيحصل عليها المستخدمون.

وبعد أيام من توليه مسؤولية الشركة، قال ماسك إن تويتر شهد انخفاضا هائلا في الإيرادات وأنحى باللوم على مجموعات النشطاء في الضغط على المعلنين.

وركز ماسك على خفض الكلفة وتقديم خطط جديدة للاشتراك في خدمة تويتر بلو (تويتر الأزرق) التي تقدم شارة “التحقق” المطلوبة.

    المصدر :
  • رويترز

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