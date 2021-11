ماسك يعد ببيع أسهم شركته “تسلا” والتبرع بعائداتها مقابل هذا الشرط

أعلن الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، أنه سيبيع أسهم شركته “تسلا” للسيارات الكهربائية ويتبرع بعائداتها، في مقابل تنفيذ الأمم المتحدة أحد شروطه.

وقال ماسك عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي إنه مستعد لبيع أسهم “تسلا” في حال تمكنت الأمم المتحدة من إثبات أن نسبة ضئيلة فقط من ثروته يمكن أن تحل أزمة الجوع في العالم.

وتابع في تغريدته أنه سيطالب بالمساءلة حول كيفية إنفاق أمواله لحل مشكلة الجوع في العالم.

وجاء شرط إيلون ماسك أمام الأمم المتحدة ردا على تصريحات مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية الأسبوع الماضي، الذي زعم أن تبرعا بقيمة 6 مليارات دولار من مليارديرات مثل ماسك وجيف بيزوس يمكن أن يساعد 42 مليون شخص “سيموتون فعليا من الجوع في حال فشلنا في إنقاذهم”.

ولم يصمت ديفيد بيزلي أمام شرط إيلون ماسك، ورد عليه عبر “تويتر”: “يمكنني أن أؤكد لك أنه لدينا الأنظمة المطبقة للشفافية والمحاسبة مفتوحة المصدر، ويمكن لفريقك أن يراجعنا ويعمل معنا ليكون واثقا تماما من ذلك”.

كما أوضح بيزلي لماسك أن “برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لم يقل أبدا أن 6 مليارات دولار ستحل مشكلة الجوع في العالم”، مشيرا إلى أن “هذا تبرع لمرة واحدة لإنقاذ حياة 42 مليون شخص خلال أزمة الجوع غير المسبوقة هذه”، بحسب قوله.

بعدها، كرر بيسلي دعوته لأصحاب المليارات، مطالبا إياهم بالقيام بمهمة حل مشكلة الجوع في العالم.

I can assure you that we have the systems in place for transparency and open source accounting. Your team can review and work with us to be totally confident of such.

— David Beasley (@WFPChief) October 31, 2021