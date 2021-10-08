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ماسك يعلن نقل المقر الرئيسي لشركة "تسلا"

8 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2021 8:06 صباحًا
ايلون ماسك

ايلون ماسك

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أعلن مالك شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن الشركة قررت نقل مقرها الرئيسي من بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا إلى أوستن بولاية تكساس.

وقال خلال اجتماع مع المساهمين، عبر الإنترنت: “يسعدني أن أعلن أننا سننقل المقر إلى أوستن في تكساس”، لكنه لم يوضح أسباب هذا القرار.

ويقع المقر الحالي للشركة في “بالو ألتو” العاصمة غير الرسمية لوادي السيليكون، بين سان فرانسيسكو وسان خوسيه، ويعتبر المركز العالمي للتكنولوجيا العالية.

ويوجد في المكان المقر الرئيسي لعمالقة التكنولوجيا مثل “غوغل”، و”آبل”، و “فيسبوك”.

وتمتلك “تسلا” مصانع في كل من تكساس وكاليفورنيا.

وأعرب ماسك، في وقت سابق، عن استيائه من الإجراءات التقييدية المتعلقة بفيروس كورونا، والتي أدخلتها سلطات كاليفورنيا، والتي أثرت على وتيرة الإنتاج.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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