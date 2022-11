ماسك يقع بفخ ترجمة غوغل الفورية!

تعرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لموقف محرج، بسبب اعتماد على ترجمة غوغل الفوري لدى رده على أحد المغردين العرب.

القصة بدأت عندما نشر ماسك على حسابه في تويتر تغريدة تضمنت رموزا تعبيرية (إيموجي) في إشارة إلى عدة إصلاحات قريبة في تويتر، والتي نالت اهتماما واسعا من قبل متابعيه.

أحد صناع المحتوى العربي -الذي يحمل حسابه اسم “ثنيان”- رد على تغريدة ماسك قائلًا “بالنسبة للوسوم العربية فهي لا تزال مليئة بالتغريدات العشوائية. في كل مرة أرى وسمًا يتصدر باللغة العربية لا يمكنني العثور على أي تغريدات أصلية أو ذات مغزى، فهي مليئة بالإعلانات والرسائل غير المرغوب فيها؛ أرجو إصلاحها”.

ماسك اضطر للرد على “ثنيان” باللغة العربية، بقوله “سوف تفعل” وذلك لتأكيد عزمه على إصلاح مشكلة “الذباب الإلكتروني” في الوسوم العشوائية (Spams) عبر تويتر.

تغريدة ماسك وما احتوته من خطأ في اللغة العربية جعلته عرضه للتهكم والسخرية من بعض نشطاء تويتر خاصة العرب، مشيرين إلى لجوء الملياردير الأميركي لاستخدام خدمة ترجمة غوغل الفورية من أجل كتابتها.

وقال المطور التقني قصي عمار -عبر حسابه على تويتر- ساخرا “حاول ألا تستخدم خدمة ترجمة غوغل في المرة القادمة”.

Try not to use Google translate next time😂 https://t.co/izXd3d3mTU

— Qussai Ammar (@QussaiAmmar) November 13, 2022