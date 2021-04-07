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ماسك يكشف سبب انفجار النموذج الأولي للمركبة Starship

7 - أبريل - 2021
نموذج أولي للمركبة ستارشيب

نموذج أولي للمركبة ستارشيب

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أعلن إيلون ماسك، أن سبب انفجار النموذج الأولي للمركبةStarship SN11 الذي أنتجته شركة سبيس إكس التي يملكها، هو نتيجة تسرب غاز الميثان.

وكتب ماسك في حسابه بشبكة “تويتر” للتواصل الاجتماعي، “تسبب تسرب بسيط للميثان باحتراق المحرك الثاني واحتراق جزء من المعدات الإلكترونية المثبتة في النموذج. وسوف نستخدم جميع الطرق والإمكانيات لكشف الأخطاء وإصلاحها”.

وكان موقع ناسا SpaceFlight.com ، قد أعلن أن النموذج الأولي الجديد SN15 للمركبة الفضائية Starship، جاهز لنقله إلى منصة الإطلاق. وقد سبق أن أعلن ماسك أن لهذا النموذج الأولي تصميم وبرمجيات ومحرك متطور، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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