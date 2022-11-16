الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماسك يكشف موعد إطلاق الاشتراك في علامة التحقق الزرقاء على تويتر

منذ 52 دقيقة
شعار شركة تويتر

شعار شركة تويتر

A A A
طباعة المقال

قال الملياردير إيلون ماسك إنه سيتم إعادة إطلاق الاشتراك في خدمة علامة التحقق الزرقاء على تويتر في 29 نوفمبر تشرين الثاني، في تأخير طفيف عن جدوله الزمني المبدئي لإعادة الخدمة على منصة التواصل الاجتماعي.

وكتب ماسك في تغريدة على تويتر أمس (الثلاثاء 15-11-2022) “تأجيل إعادة إطلاق علامة التحقق الزرقاء حتى 29 نوفمبر للتأكد من أنها قوية للغاية”.

وقال ماسك إنه في الإصدار الجديد، سيؤدي تغيير الاسم الذي تم التحقق منه إلى فقدان العلامة الزرقاء “حتى يتم تأكيد الاسم من قبل تويتر للوفاء بشروط الخدمة”.

وكانت علامة التحقق الزرقاء محجوزة سابقا للحسابات التي تم التحقق منها للسياسيين والمشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة. ولكن تم طرح خيار الاشتراك، المتاح لأي شخص على استعداد للدفع، في وقت سابق من الأسبوع الحالي لمساعدة تويتر على زيادة الإيرادات بينما يكافح ماسك للاحتفاظ بالمعلنين.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس شركة تسلا إن خدمة تويتر بلو ستعود على الأرجح “في نهاية الأسبوع القادم”.

وأوقف تويتر مؤقتا يوم الجمعة خدمة الاشتراك في علامة التحقق الزرقاء التي أُعلن عنها في الآونة الأخيرة مقابل ثمانية دولارات مع انتشار الحسابات المزيفة. وجاء التغيير بعد أسبوع واحد من استحواذ ماسك على شركة التواصل الاجتماعي في صفقة قيمتها 44 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

يوتيوب
يوتيوب: إضافة خصائص للتسوق في خدمة المقاطع المصورة القصيرة
فيسبوك
فيسبوك تتخلى عن بعض منتجاتها إلى الأبد
واتساب
5 تحديثات ضخمة ستقلب واتساب رأساً على عقب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
الفنان التركي نور الدين أوتشار
تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
كريستيانو رونالدو
مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو.. نادٍ غير متوقَّع يبدأ مفاوضات مع الدون