الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مالكة "تيك توك" تطرد موظفين بسبب انتهاك حسابات صحفيين

منذ 10 دقائق
شركة بيتدانس

شركة بيتدانس

A A A
طباعة المقال

قامت شركة “بيتدانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك”، بطرد أربعة موظفين وصلوا بطريقة “غير لائقة” إلى البيانات الشخصية لصحفيين اثنين على المنصة.

أكد ذلك المتحدث باسم شبكة “تيك توك”، بروك أوبرويتير لشبكة “سي إن إن”، هذا الأسبوع، في إشارة إلى واقعة انتهاك بيانات الصحفيين اللذين يعملان لصالح صحيفة “فايننشال تايمز” وموقع “بازفييد”.

وصل الموظفون إلى البيانات أثناء تحقيق للشركة حول تسريبات محتملة من قبل العاملين للصحافة. فصل اثنين من الموظفين في الولايات المتحدة والآخرين كانا في الصين، بعد تحقيق أجرته شركة محاماة مستقلة.

تضمنت البيانات الشخصية التي وصل إليها الموظفون، عناوين بروتوكولات الإنترنت الخاصة بحسابات الصحفيين. يمكن أن توفر عناوين عنوان بروتوكول الإنترنت معلومات حول موقع المستخدم.

قال الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك” شو تشيو، في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين: “أساء الأفراد المتورطون استخدام سلطتهم للوصول إلى بيانات مستخدمي الشبكة. هذا غير مقبول”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    تطبيق Any desk
    تحذير أمني من تطبيق "Any desk"
    شعار منصة نتفليكس
    نتفليكس تحارب مشاركة كلمات المرور لتوفير 721 مليون دولار
    سيارة أودي
    شركة أودي تتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل‎‎

    الأكثر قراءة

    طيران الإمارات
    فيديو رائع... حيوانات "الرنة" تجر طائرة للإقلاع في الإمارات!
    انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة
    بالفيديو.. لحظات مروعة لانهيار مدرج خلال مباراة كرة سلة جنوب القاهرة
    لحظة دخول القاتل إلى صالون حلاقة في باريس وإطلاق النار
    لحظات مرعبة.. فيديو جديد للهجوم المروع على أكراد باريس