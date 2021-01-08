“ماوس” ولوحة مفاتيح لاسلكيتان يمكن توصيلهما لـ3 أجهزة في نفس الوقت

أطلقت شركة ديل باقة جديدة من أجهزة إدخال البيانات، والتي يمكن استعمالها مع الكثير من الأجهزة وتشتمل على العديد من الأزرار القابلة للبرمجة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الفأرة MS7421W اللاسلكية تعمل بالبطارية، التي تدوم لمدة 6 شهور، وتتم إعادة شحنها بالكامل خلال 3 ساعات، وعند شحنها لمدة 5 دقائق فقط، فإنه يمكن استعمالها لمدة يوم عمل كامل.

ويتم الاتصال بين الفأرة وأجهزة التشغيل الأخرى عن طريق تقنية البلوتوث 5.0 أو 2.4 جيجاهرتز، بوزن لا يتعدى وزنها 80 غراماً، ويمكن تعديل دقة المستشعر بين 1000 و1600 و2400 و4000 نقطة في البوصة المربعة، وتشتمل الفأرة على مستشعر بصري وطارة تمرير ميكانيكية وسبعة أزرار.

وتروج شركة ديل لطقم إدخال البيانات الجديد من خلال إمكانية توصيله بما يصل إلى ثلاثة أجهزة مختلفة في نفس الوقت، مما يعني إمكانية العمل على أنظمة الكمبيوتر المختلفة بسرعة وكفاءة.

ويتم الاتصال بين طقم إدخال البيانات الجديد والحواسيب عن طريق تقنية البلوتوث 5.0 أو 4ر2 غيغاهرتز، مع إمكانية ضبطها وبرمجتها على دقة على دقة 1000 و1600 و2400 و4000 نقطة في البوصة المربعة، مع وجود سبعة أزرار بشكل إجمالي، ولكن يمكن برمجة خمسة أزرار منها.

وأعلنت شركة ديل عن طرح منتجاتها الجديدة في الأسواق العالمية خلال كانون أول/يناير الجاري، وتأتي الفأرة MS7421W الجديدة بسعر 70 دولار أمريكي وطقم إدخال البيانات KM7321W بسعر 100 دولار أمريكي.