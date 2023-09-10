مايكروسوفت تؤمن الحماية لمنتهكي حقوق النشر الخاصة بالذكاء الاصطناعي

لن يكون لدى مستخدمي مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot الجديد من مايكروسوفت ما يدعو للقلق كثيرًا عندما يتعلق الأمر بالعواقب القانونية لعملهم الناتج عن الذكاء الاصطناعي، وفقًا لسياسة جديدة توفر حماية واسعة لحقوق الطبع والنشر لمستخدمي الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت.

وكتبت الشركة في إعلانها: “بينما يتساءل العملاء عما إذا كان بإمكانهم استخدام خدمات Copilot من مايكروسوفت والمخرجات التي تنتجها دون القلق بشأن مطالبات حقوق الطبع والنشر، فإننا نقدم إجابة واضحة: نعم، يمكنك ذلك، وإذا تم الاعتراض عليك على أساس حقوق الطبع والنشر، فسوف نتحمل المسؤولية عن الإمكانات المحتملة. هناك مخاطر قانونية تنطوي عليها. إذا قام طرف ثالث برفع دعوى قضائية ضد عميل تجاري بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر لاستخدام برنامج Copilots من مايكروسوفت أو المخرجات التي ينشئها، فسندافع عن العميل وندفع مبلغ أي أحكام أو تسويات سلبية ناتجة عن الدعوى القضائية، طالما أن العميل استخدم حواجز الحماية ومرشحات المحتوى التي قمنا بتضمينها في منتجاتنا”.

على وجه التحديد، يعمل التزام Microsoft Copilot بحقوق الطبع والنشر على توسيع تغطية تعويضات IP الحالية لشركة Microsoft لتشمل المخرجات الناتجة عن روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعدين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي. تنطبق هذه السياسة على المستخدمين المدفوعين لمنتجاتها والمحتوى الذي تم إنشاؤه بموجب عوامل تصفية المحتوى الخاصة بشركة Microsoft وأنظمة الأمان الداخلية. وكتبت الشركة: “نحن نفرض رسومًا على عملائنا التجاريين مقابل مساعدي الطيارين لدينا، وإذا أدى استخدامها إلى حدوث مشكلات قانونية، فيجب علينا أن نجعل هذه مشكلتنا وليس مشكلة عملائنا”.

وهو يعتمد على التزامات عملاء الذكاء الاصطناعي الأوسع للشركة وبرنامج ضمان الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى مساعدة العملاء على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها بشكل مسؤول مثل Copilot وBing Chat Enterprise.

وتضيف الشركة: “مثل جميع التقنيات الجديدة، يثير الذكاء الاصطناعي أسئلة قانونية ستحتاج صناعتنا إلى حلها مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. وتمثل هذه الخطوة تعهدًا لعملائنا بأن مسؤولية حقوق الطبع والنشر لمنتجاتنا تقع على عاتقنا، وليست مسؤوليتهم”.