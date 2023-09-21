مايكروسوفت تستعد لطرح رؤيتها للذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل ويندوز

تستعد مايكروسوفت لمشاركة “رؤيتها لما هو قادم” من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي في ويندوز وخدمات Microsoft 365 وSurface والمزيد في حدث خاص يوم الخميس. وسيقام هذا الحدث بعد أيام قليلة من إعلان بانوس باناي، رئيس Windows وSurface السابق، استقالته علنًا.

وفي مذكرة داخلية، وصف يوسف مهدي، رئيس قسم التسويق الاستهلاكي في مايكروسوفت، باناي بأنه “بطل أعمالنا الاستهلاكية وفرقنا الهندسية”.

كما أشار أيضًا إلى أن “الحدث الخاص” يوم الخميس سيعتمد على شراكة OpenAI الحالية وهو “مجرد بداية” لرؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنتجات مايكروسوفت الرئيسية.

يقول مهدي في المذكرة: “لقد ابتكرنا هذه التكنولوجيا المذهلة وشحنناها داخل Edge وBing. إن Microsoft 365 وعلى الأخص Windows Copilot – كل ذلك على أجهزة كمبيوتر جديدة تعمل بنظام Windows 11 بدءًا من Surface وحتى شركائنا الكرام من مصنعي المعدات الأصلية. سنشارك يوم الخميس في حدثنا في مدينة نيويورك الخطوة التالية التي سنتخذها لمواصلة البناء على هذا العمل والقيادة في هذا العصر الجديد المثير. سأبقي أخبار هذا الحدث سرية حتى نخبر العالم بها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكنها ستحدد الرؤية لما هو قادم”.

يقول مهدي أيضًا إن أعمال Microsoft Surface والسيليكون والأجهزة، والتي أصبحت الآن تحت إدارة بافان دافولوري، ستكون أساسية لتجارب العملاء والسحابة المستقبلية من مايكروسوفت. ويضيف مهدي: “هذه هي فرصتنا للقفز إلى الأمام وتغيير قواعد اللعبة المتعلقة بكيفية عمل الأجهزة والأنظمة. لقد تم توصيل رؤيتنا هنا بوضوح إلى شركائنا الأكثر قيمة وقوبلت بحماس كبير”.

يقال إن مايكروسوفت تعمل على شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي قد تنافس شرائح إنفيديا، ومن المحتمل أن تكون الشركة مستعدة لتفصيل بعض هذه الأعمال يوم الخميس إذا كانت قد أطلعت الشركاء بالفعل على خططها. قد يتضمن عمل مايكروسوفت هنا أيضًا دفع مصنعي المعدات الأصلية لشحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بشريحة وحدة المعالجة العصبية (NPU) لمهام الذكاء الاصطناعي والإصدارات المستقبلية من ويندوز. ومن المتوقع أن تعلن شركة مايكروسوفت عن جهاز Surface Laptop Studio 2 في الحدث يوم الخميس، وقد يتضمن وحدة NPU الخاصة بها.

يعمل ويندوز أيضًا على تغيير القيادة، مع التركيز بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي وتقنية Copilot من مايكروسوفت. يقول مهدي: “من خلال الجمع بين ويندوز والويب والخدمات في فريق واحد تحت قيادة ميخائيل باراخين، فإننا نمنح أنفسنا الفرصة لإعادة تصور عروض برامجنا وتجربة المستهلك في عالم Al وCopilot First. نحن رواد في هذا المجال، وأعتقد أن وتيرة ومعدل التغيير الذي سيحدث مع اجتماع هذه الفرق معًا في مؤسسة واحدة سيكون بمثابة فرصة رائعة للتميز وتقديم القيمة بطريقة لا يفعلها أحد اليوم”.

سرعان ما تم وضع مهدي كوجه عام لنظام ويندوز، لكنه يظل رئيسًا للتسويق الاستهلاكي في مايكروسوفت ولا يدير الفرق الأساسية المسؤولة عن تقديم تجربة ويندوز نفسها. إن الزعيم الحقيقي لنظام ويندوز هو الآن ميخائيل باراخين، الرئيس التنفيذي للإعلان وخدمات الويب في مايكروسوفت. ظل باراخين بعيدًا عن الأضواء إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة، حيث كان ينشر تحديثات منتظمة لـ Bing على تطبيق X بدون صورة الملف الشخصي.

شيلبا رانجاناثان، رئيس إدارة منتجات ويندوز، وجيف جونسون، الذي يقود هندسة عملاء ويندوز، يقدمان تقاريرهما الآن مباشرة إلى باراخين – وهو واحد فقط من عدد قليل من قادة مايكروسوفت الذين لديهم لقب الرئيس التنفيذي. سيركز فريق ويندوز الآن على دمج تقنيات الويب والذكاء الاصطناعي والخدمات في نظام تشغيل مايكروسوفت. من الواضح أن مايكروسوفت تعمل بشكل متزايد على تحويل ويندوز إلى مستقبل قائم على الويب هنا، وقد سمعنا خلال جلسة FTC ضد مايكروسوفت أنها تريد نقل ويندوز بالكامل إلى السحابة من جانب المستهلك.

سيكون من الرائع رؤية كيف تشرح مايكروسوفت رؤيتها لنظامي التشغيل ويندوز والذكاء الاصطناعي يوم الخميس، بعد أيام قليلة من إعلان باناي استقالته.

وقد أنهى مهدي مذكرته الداخلية لموظفي مايكروسوفت من خلال حشد القوات بعد رحيل باناي، في إشارة إلى أن مايكروسوفت ستحتاج إلى أن تعمل شركاتها المختلفة معًا بشكل وثيق إذا كانت تريد تنفيذ أهدافها الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي:

“نحن نقود هذا السباق لوضع AI في خدمة الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم. لدينا أفضل وأوسع عروض المنتجات عبر البرامج والخدمات والأجهزة. ولدينا الرؤية الأكثر تكاملاً وإقناعًا لتقديم هذه المزايا لعملائنا من خلال شركائنا ونظامنا البيئي. لقد حان الوقت لكي نتقدم – كفريق جماعي – لتحقيق هذه الرؤية.

لحظتنا هذا الخميس هي البداية فقط. لدينا المزيد من الخبرات والقدرات قريبًا في الأسابيع والأشهر المقبلة. إنه وقت ممتع أن تكون في مايكروسوفت”.