مايكروسوفت تضيف ميزات جديدة إلى منصة Teams

أضافت شركة مايكروسوفت ميزات جديدة إلى منصتها Teams، بهدف أن تكون منصة العمل متاحة حول العالم على الكمبيوتر الشخصي والهواتف الذكية وتطبيقات الويب.

ويمكن للإصدار الشخصي من التطبيق، تنظيم مكالمات فيديو لما يصل إلى 300 شخصا ولمدة 24 ساعة، لكن في النهاية يمكن أن يصل حجم مكالمة الفيديو إلى 100 شخص ولمدة 60 دقيقة للمكالمات الجماعية، وفقا لتقرير The Verge.

وبحسب الأنباء المتداولة، أعلنت مايكروسوفت أن تطبيق ”تيمز“ سيتاح الآن للمستخدمين العاديين، وسيتوافر في الإصدار الجديد، وضع Together (معا)، الذي يربط المشاركين في محادثة عبر مساحة افتراضية واحدة مع إمكانية تغيير الخلفيات.

في السابق، كانت هذه الوظائف متاحة فقط للتفاعل في العمل، ولكن الآن يمكن للمستخدمين استخدامها من الحسابات الشخصية للتواصل مع أحبائهم.

سيتمكن المستخدمون الآن من تحويل أي مكالمة فيديو عادية إلى بيئة افتراضية مشتركة ليشعروا بالعيش في المساحة ذاتها مع العائلة والأصدقاء. يمكن اختيار خلفية عامة من مجموعة متنوعة من بيئات افتراضية جديدة، مثل غرفة المعيشة العائلية أو المقهى أو حتى منتجع صيفي.

ويمكن للأصدقاء أو أفراد العائلة الانضمام إلى الاجتماع باستخدام أي جهاز، سواء أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز أو ماك أو اس أو الآي أو أس أو الأندرويد أو باستخدام متصفح الإنترنت.

في البداية، تم إطلاق Teams كمنافس لحل مشكلات العمل الجماعي للشركات، ولكن في عام 2020 كان هناك تركيز متزايد على دردشات الفيديو متعددة المستخدمين، ونتيجة لذلك بدأ Teams في التنافس مع زووم ذي الشعبية الكبيرة.