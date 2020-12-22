مايكروسوفت تطرح ميزة Together لمستخدمي سكايب

كشفت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عن تحديث جديد لتطبيقها للتراسل المرئي “سكايب”، والذي يحمل تقنيات جديدة كليا.

وخاصية “وضع معا” أو “Together Mode” هي أبرز تقنيات “سكايب” الجديدة، والتي باتت متوفرة على مختلف المنصات التي يعمل عليها التطبيق سواء على سطح المكتب أو الهواتف الذكية. بحسب تقرير zdnet.com .

وتتيح وضعية “معا” إمكانية جعل جميع المشاركين في الاجتماع المرئي مثلا أو اللقاء الأسري، موجودين في نفس المساحة المشتركة فعليا، حتى إنهم يشعرون كما لو أنهم يجلسون مع بعضهم البعض ولا يتحدثون من على بعد.

ووفقا للتقرير، قال مسؤولو “مايكروسوفت”: “تلك التقنية ستساعد على تخفيف إجهاد الاجتماعات الافتراضية، ويجعل الاجتماعات تبدو أكثر واقعية”.

بالإضافة لوضعية “معا” قدمت “مايكروسوفت” في تحديث “سكايب” عددا من الميزات الأخرى، مثل المزيد من الخلفيات والفئات المحددة سابقا، تسهيل إضافة جهات اتصال إلى المكالمات الجماعية.

وبالنسبة لأولئك الذين يتساءلون متى ستسقط Microsoft Skype وتجعل Teams بوظائف المستهلك تتيح منصة الاجتماعات/الدردشة التي تواجه المستهلك، لم تكن هناك معلومة رسمية أو شائعة، بحسب المسؤولين.

لكن مايكروسوفت تواصل إضافة ميزات جديدة إلى Skype على أساس منتظم ويبدو أنها تضع Skype كطريقة بسيطة للقاء والدردشة، بدلاً من محاولة جعله نظامًا أساسيًا شاملاً مثل Teams.