مايكروسوفت تطلق نسخة “أوفيس” للهواتف

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بدأت مايكروسوفت، الأربعاء، باختبار النسخة التجريبية من منتجها المفضل لدى ملايين المستخدمين حول العالم، “مايكروسوفت أوفيس”. لكن، على شكل تطبيق يتيح استخدام برامجه عبر الهواتف الذكية.

ويضم “مايكروسوفت أوفيس” مجموعة من البرامج التي قدمت حلولا لأعمال كثيرة، وساهمت بتعزيز الحركة التعليمية في بقاع كثيرة من العالم، هي “وورد”، و”إكسل”، و”باور بوينت”.

وسيتيح التطبيق الجديد، الذي سيجمع البرامج الرئيسية من “مايكروسوفت أوفيس”، إتمام الأعمال والواجبات المطلوبة من الشخص بسلاسة وسرعة باستخدام هاتفه الذكي، دون الحاجة للوصول إلى المكتب أو البحث عن جهاز كمبيوتر تقليدي.

كما سيتيح جمع البرامج الثلاثة في تطبيق واحد، التنقل بين المستندات بسهولة، بل ومسح (تصوير) ما يلزم منها كنسخ PDF.

علاوة على ذلك، سيتيح التطبيق التقاط النصوص المكتوبة يدويا، كنص على لوح أبيض مثلا، ومن ثم التعامل معها بشكل رقمي ومعالجتها وتحريرها بكل سهولة.

ولسهولة أكبر بالاستخدام، أضافت مايكروسوفت خيارات للاحتفاظ بالمستندات إلى تطبيقها، ليتم تخزينها على منصات “بوكس”، و”دروب بوكس”، و”غوغل درايف”، وكذلك “آيكلاود” لمستخدمي أجهزة آبل.

وسيكون التطبيق متاحا للاستخدام على أجهزة iOS وAndroid بشكل كامل قريبا.