مايكروسوفت تطور تطبيق بديلاً لـ Outlook

كشفت تسريبات جديدة عن اختبارات تجريها شركة مايكروسوفت على نسخة تطبيق ، ليحل محل تطبيق Outlook الموجود حاليا لبرامج ويندوز، والمخصص لخدمات البريد الإلكتروني.

ووفق موقع “ذا فيرج”، فإن التطبيق المسرب سيطرح باسم One Outlook، وهو مخصص للاستخدام على شاشات أكبر حجما من أجهزة اللاب توب والحاسوب.

وأوضح الموقع أن هذا التطبيق، لا يمكن استخدامه بفاعلية في الوقت الحالي، دون امتلاك حساب خاص Microsoft account بموقع تطبيقات مايكروسوفت.

وعقب الطرح رسميا، سيحل التطبيق One Outlook، محل تطبيقات ويندوز ومنها Outlook Web Access وmacOS.

