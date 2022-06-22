مايكروسوفت تلغي أدوات تحليل الوجه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة مايكروسوفت عن إلغائها عدد من أدوات تحليل الوجه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المعروفة باسم Azure Face.

ومن بين الأدوات التي ألغتها أداة تدعي تحديد عاطفة الشخص من مقاطع الفيديو والصور.

وتعكس الإجراءات الجهود التي يبذلها كبار مزودي الخدمات السحابية لكبح جماح التقنيات الحساسة بأنفسهم، حيث يواصل المشرعون في الولايات المتحدة وأوروبا تقييم الحدود القانونية الشاملة.

وانتقد الخبراء أدوات التعرف على المشاعر، وقالوا إنه من غير العلمي مساواة الشكل الخارجي للعاطفة بالمشاعر الداخلية. كما تختلف تعابير الوجه التي يعتقد أنها عامة باختلاف المجموعات السكانية.

ومنذ العام الماضي على الأقل، تراجع مايكروسوفت ما إذا كانت أنظمة التعرف على المشاعر متجذرة في العلم. ويعد القرار الجديد جزء من إصلاح شامل لسياسات الشركة المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وتؤكد معايير الذكاء الاصطناعي المسؤولة المحدثة للشركة على المساءلة لمعرفة من يستخدم خدماتها والمزيد من الإشراف البشري على مكان تطبيق هذه الأدوات.

ويعني هذا أن مايكروسوفت تحد من الوصول إلى بعض ميزات خدمات التعرف على الوجه مع إزالة الأخرى كليًا.

ويتعين على المستخدمين التقدم لاستخدام Azure Face للتعرف على الوجه مع إخبار مايكروسوفت كيف وأين يتم نشر أنظمتها.

وتظل بعض حالات الاستخدام الأقل ضررًا (مثل تعتيم الوجوه تلقائيًا في الصور ومقاطع الفيديو) مفتوحة الوصول.

كما تعمل الشركة أيضًا على إنهاء قدرة Azure Face على تحديد سمات مثل الجنس والعمر والابتسامة وشعر الوجه والشعر والمكياج.

وقالت الشركة: أبرز الخبراء عدم وجود إجماع علمي حول تعريف العواطف والتحديات في كيفية تعميم الاستدلالات عبر حالات الاستخدام والمناطق والتركيبة السكانية ومخاوف الخصوصية المتزايدة حول هذا النوع من القدرات.

وتتوقف الشركة عن تقديم هذه الميزات للعملاء الجدد اعتبارًا من 21 يونيو. بينما يتم إلغاء وصول العملاء الحاليين في 30 يونيو 2023.

مايكروسوفت تحد من التعرف على الوجوه

أوقفت مايكروسوفت وصول الجمهور لهذه الميزات. ولكن تستمر في استخدامها في منتجها المسمى Seeing AI. ويستخدم هذا التطبيق الرؤية الحاسوبية لوصف العالم للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية.

وقالت مايكروسوفت: يمكن أن تكون أدوات مثل التعرف على المشاعر ذات قيمة عند استخدامها لمجموعة من سيناريوهات إمكانية الوصول الخاضعة للرقابة.

كما حصلت ميزة Custom Neural Voice، التي تتيح للعملاء إنشاء أصوات ذكاء اصطناعي بناءً على تسجيلات لأشخاص حقيقيين، على قيود مماثلة.

وأوضحت الشركة أن الأداة لديها إمكانات كبيرة في التعليم وإمكانية الوصول والترفيه. ولكن من السهل تخيل كيف يمكن استخدامها لانتحال شخصية المتحدثين بشكل غير لائق وخداع المستمعين.

وتحصر مايكروسوفت الوصول إلى الميزة على العملاء والشركاء المدارين، مع ضمان المشاركة النشطة للمتحدث عند إنشاء صوت اصطناعي.