مايكروسوفت تمنح مستخدمي ويندوز 11 خاصية أمنية هامة

أضافت شركة مايكروسوفت مؤخرًا ميزة خصوصية جديدة تتيح لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 11 الحصول على قائمة بجميع التطبيقات التي وصلت مؤخرًا إلى المعلومات والأجهزة الحساسة، بما في ذلك الكاميرا والميكروفون وجهات الاتصال.

كما يمكنك مراقبة الاستخدام أو معرفة ما تفعله تلك التطبيقات أو الأدوات. وتعد ميزات العتاد هذه مهمة لأنه يمكن إساءة استخدامها للتجسس على مكانك أو ما تفعله بالكاميرا أو الميكروفون.

وتطور شركة مايكروسوفت لوحة معلومات خصوصية جديدة لنظام التشغيل ويندوز 11 داخل تطبيق الإعدادات. وتدمج الشركة اللوحة الجديدة في صفحة الخصوصية والأمان الموجودة في الإعدادات.

وقد تكون أذونات الأجهزة مربكة بعض الشيء في نظام التشغيل ويندوز 10، حيث لا تقدم مايكروسوفت الكثير من المعلومات حول استخدام التطبيق. ويمكنك معرفة التطبيق الذي يستخدم الميكروفون مباشرة عبر شريط المهام. ولكن لا يمكن عرض قائمة التطبيقات التي سبق لها الوصول إلى وظائف الجهاز.

وتمت إضافة الميزة إلى أحد إصدارات معاينة ويندوز 11 لشهر يونيو، ويمكن الآن اختبارها بواسطة مشتركي برنامج ويندوز إنسايدر في قناة المطورين.

وإلى جانب طلبات الوصول إلى جهات اتصال المستخدمين، تعمل ميزة الخصوصية المضمنة حديثًا أيضًا على تتبع التطبيقات التي وصلت إلى معلومات حساسة أخرى مرتبطة بموقعك ومكالماتك الهاتفية ورسائلك ولقطات الشاشة في الأسبوع الماضي.

وتتوفر قائمة بتلك التطبيقات عبر تطبيق إعدادات ويندوز 11، ضمن أذونات التطبيق كقائمة منسدلة. وتظهر لكل فئة من المعلومات المتعقبة.

وإذا حددت الكاميرا، فإن بإمكانك مشاهدة نشاطها الأخير من خلال النقر على القائمة المنسدلة. كما تتيح لك القائمة تصفح الجدول الزمني لاستخدام الكاميرا. وبالمثل، يمكنك مراقبة نشاط طلب التطبيق للميزات العتادية الأخرى، مثل الميكروفون أو الموقع.

وتتضمن القائمة معلومات عن آخر مرة تم فيها الوصول إلى المورد بواسطة التطبيق. ولكن النقر فوق كل إدخال لا يوفر معلومات إضافية.

وقد تجد أشياء واضحة مثل استخدام متصفح إيدج لموقعك واستخدام تيمز للميكروفون. ولكن قد ترى المزيد من الأشياء مثل تطبيق جهة خارجية يصل سرًا إلى الموقع أثناء تشغيله في الخلفية.

ولم تكشف مايكروسوفت رسميًا عن ميزة الخصوصية الجديدة هذه في مدونة برنامج ويندوز إنسايدر. ولكن تم الكشف عن الإمكانية الجديدة بواسطة ديفيد ويستون، نائب رئيس الشركة لأمن المؤسسات وأنظمة التشغيل، في تغريدة.

مايكروسوفت تختبر ميزة تدقيق الخصوصية في ويندوز 11

لم يكن لدى ويندوز أداة خصوصية مفيدة مثل هذه. ولكن يبدو أن مايكروسوفت تتخذ خطوات لتحسين عناصر التحكم في الخصوصية في نظام التشغيل.

كما تستكشف مايكروسوفت أيضًا ميزات شريط المهام الجديدة لنظام التشغيل، بما في ذلك التحديثات الديناميكية.

ولطالما حظيت مايكروسوفت بسمعة مضطربة فيما يتعلق بالخصوصية عندما يتعلق الأمر بنظام ويندوز، لا سيما منذ ظهور ويندوز 10.

ونتيجة لذلك تتخذ عملاقة البرمجيات خطوة إيجابية على هذا الصعيد من شأنها أن تساعد مستخدمي ويندوز 11 في الحفاظ على أفضل مستوى أمان عندما يتعلق الأمر بأجهزة حواسيبهم.

وأعلنت مايكروسوفت في شهر أبريل أيضًا أن ويندوز 11 يحصل على حماية محسّنة ضد هجمات التصيد المستهدفة بمساعدة Microsoft Defender SmartScreen، وهي خدمة مكافحة التصيد والبرامج الضارة المستندة إلى السحابة الخاصة بالشركة.

وهناك ميزة أخرى، يطلق عليها اسم تشفير البيانات الشخصية، تحمي ملفات المستخدمين وبياناتهم أثناء عدم تسجيل الدخول عن طريق حظر الوصول حتى يقوموا بالمصادقة عبر Windows Hello.

وتريد مايكروسوفت تمكين ميزة حماية البيانات افتراضيًا. كما تريد توفير حماية إضافية لـ LSA في ويندوز 11 إنتربرايز لزيادة تحسين الأمان في بيئات المؤسسات.