مايكروسوفت تنهي التحديث المجاني من Windows 7/8

أعلنت شركة مايكروسوفت عن انتهاء مسار التحديث المجاني من Windows 7/8 إلى Windows 10/11، حيث سيبقى التحديث من 10 إلى 11 يظل مجاني.

وهذا يعني أنه سيتعين على الأشخاص الذين لديهم أنظمة أقدم أن يقوموا بالتحديث الآن إذا أرادوا. ففي السابق، حاول بعض المستخدمين الحصول على تنشيط دائم أثناء الترقية، لكن أدوات مثل HWIDGEN وMAS لتنشيط الأنظمة لن تعمل بعد الآن، حيث قامت مايكروسوفت بحظر مثل هذه الطلبات من خوادمها.

ومع ذلك، ستظل أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم Windows 10/11 بالفعل من خلال عمليات التنشيط هذه نشطة؛ ولا تقوم مايكروسوفت باستعادة هذه التراخيص.

في الوقت الحالي، لا يزال من الممكن تنشيط الإصدار 22H2 من Windows 11 على الأجهزة الافتراضية، لكن إصدار Canary الأحدث لا يقبل طلبات التنشيط.