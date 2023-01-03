مايكروسوفت توقف الدعم لنظام التشغيل Windows 8.1

اعتبارا من 10 يناير/ كانون ثان الجاري، ستوقف شركة مايكروسوفت عملاق التكنولوجيا الأمريكي، الدعم الأمني لنظام التشغيل Windows 8.1.

وتقول بوابة الاتصالات “تيلتاريف.دي” إن استخدام نظام ويندوز 8 بعد هذا التاريخ يمثل خطرا أمنياً داهماً على بيانات المستخدمين الخاصة.

وأوصت البوابة الألمانية بالترقية إلى نظام التشغيل Windows 10، مشددة على ضرورة تأمين البيانات الشخصية باستخدام وسيط تخزين خارجي بعيدا عن الحاسوب، على سبيل المثال قرص صلب خارجي، وذلك قبل القيام بعملية الترقية.

والأسبوع الماضي، أعلن أحد العاملين بشركة مايكروسوفت (Microsoft) بشكل غير متعمد أن تطبيق Notepad مع نظام ويندوز 11 سوف يحصل على ميزة علامات التبويب لأول مرة.

ونشر موظف مايكروسوفت، وهو أحد كبار مديري المنتجات في العلامة التجارية المصنعة للبرمجيات، صورة من إصدار Notepad الأحدث على حسابه بموقع تويتر، ونجد فيها علامات تبويب واضحة، معلناً بحماس التطبيق في أحدث صورة بها علامات تبويب!” مع وضع رمز تعبيري لمكبر الصوت، بحسب تقرير موقع The Verge.

وجاء الإعلان في وقت يبدو أن الشركة لا تريده، فهي لم تعلن رسميًا عن الميزة الجديدة وتم حذف التغريدة بعد دقائق، ولكن بعد أن تم رصدها من قبل Windows Central والعديد من حسابات موقع التدوينات تويتر المهتمة و المتحمسة بأخبار التكنولوجيا وترقيات ويندوز الجديدة تتضمن لقطة الشاشة التي تم تنزيلها الخاصة بـ Notepad تحذيرًا داخليًا من قبل Microsoft: “سري جدا لا تناقش الميزات أو تلتقط لقطات شاشة”.

يشير التحذير من قبل مايكروسوفت إلى أن ميزة علامات التبويب لا تزال قيد الاختبار والتطوير وفي مراحل مبكرة داخل الشركة، ولكن قد تصل ميزة علامات تبويب المفكرة إلى Windows Insiders مع أوائل السنة القادمة.

إذا استمرت Microsoft في تطوير علامات التبويب الخاصة بـ Notepad ، فسيكون أول تطبيق يحصل على واجهة مبوبة بعد برنامج File Explorer الذي أصبح مبوبا في وقت سابق من العام الحالي. قامت مايكروسوفت باختبار علامات التبويب عبر جميع تطبيقات برامج نسخة Windows 10 منذ أربع سنوات، تضمن وقتها دعمًا لعلامات التبويب داخل Notepad و File Explorer ، لكن Microsoft في نهاية المطاف ألغت المشروع ولم يتضمن ويندوز 10 علامات تبويب لكل البرامج مثلما كانت تنوي.

وتشير إضافة علامات التبويب في Notepad إلى تحول جديد لبرامج ويندوز مع اضافة مميزات واجهة مستخدم أكثر حيوية وأكثر سهولة في الاستخدام.