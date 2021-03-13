مايكروسوفت وغوغل تتنازعان علنًا

تتنازع شركة محركات البحث العملاقة ومقرها كاليفورنيا مع شركة البرمجيات التي تتخذ من واشنطن مقراً لها مع بسبب الضغط من المشرعين والمنظمين بشأن القوة غير العادية التي تمارسها شركتا التكنولوجيا على الحياة الأمريكية.

وخاضت الشركتان معركة علنية يوم أمس الجمعة، حيث كانت مايكروسوفت تستعد للإدلاء بشهادتها في جلسة استماع بالكونجرس تركز على تأثير شركات التكنولوجيا في الأخبار المحلية.

واستهدفت شركة مايكروسوفت هيمنة شركة جوجل في مجال الإعلان كما وصفت في شهادة أمام الكونجرس كيف ساهمت صناعة التكنولوجيا في تآكل الصحافة المحلية.

وقال رئيس مايكروسوفت (براد سميث) Brad Smith في شهادته المكتوبة أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب: المشاكل التي تعصف بالصحافة اليوم ناتجة جزئيًا عن نقص جوهري في المنافسة في أسواق تكنولوجيا البحث والإعلان التي تسيطر عليها جوجل.

وتابع سميث: لا يعني هذا الإدلاء ببيان حول ما إذا كانت جوجل قد تصرفت بشكل غير قانوني، لكن كما تعلمنا بشكل مباشر من تجربة مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن، عندما يؤدي نجاح الشركة إلى آثار جانبية تؤثر سلبًا في السوق ومجتمعنا، لا ينبغي تجاهل المشكلة، ويتطلب هذا عادةً اتخاذ إجراءات حكومية.

وقبل جلسة الاستماع، انتقدت جوجل مايكروسوفت واتهمتها بإلقاء ادعاءات تخدم مصالحها الشخصية والعودة إلى دليل عدواني مناهض لـ Google.

وكتب نائب الرئيس الأول لشركة جوجل للشؤون العالمية، (كنت ووكر) Kent Walker في تدوينة: يمثل هذا الهجوم الأخير عودة إلى ممارسات مايكروسوفت القديمة.

وأضاف: ليس من قبيل المصادفة أن اهتمام مايكروسوفت الجديد بمهاجمتنا يأتي في أعقاب هجوم SolarWinds وفي الوقت الذي سمحوا فيه باختراق عشرات الآلاف من عملائهم عبر ثغرات مايكروسوفت الرئيسية.

واتخذت مايكروسوفت وجوجل في الأسابيع الأخيرة مواقف متعارضة بشأن قانون أسترالي يطالب عمالقة التكنولوجيا بالتفاوض بشأن مشاركة الإيرادات مع ناشري الأخبار.

وهددت جوجل بالانسحاب من أستراليا، وأيدت مايكروسوفت التشريع قائلة: إن محرك بحثها Bing سوف يملأ الفجوة.

ويتردد صدى المخاوف التي أدت إلى ظهور القانون الأسترالي الآن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قاعات الكونجرس.

وأيدت مايكروسوفت مشروع قانون من شأنه أن يمنح ناشري الأخبار تنازلاً عن مكافحة الاحتكار حتى يتمكنوا من التفاوض بشكل جماعي على الإيرادات ضد عمالقة التكنولوجيا.

وأشار سميث إلى أن مايكروسوفت نفسها تخضع على الأرجح للقانون، لكنه قال: إن صناعة التكنولوجيا ملزمة ببذل المزيد من الجهد لدعم الصحافة العالية الجودة.