ما العلاقة بين استخدام الأجهزة الرقمية وتحسين الذاكرة؟

توصلت دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا إلى سبق علمي على عكس المتوقع، وهو وجود علاقة بين استخدام الأجهزة الرقمية والهواتف الذكية، وتحسين الذاكرة.

أكدت الدراسة على مساعدة الأجهزة الرقمية الناس في تخزين المعلومات وتذكرها وقت الحاجة، ونشر هذه الدراسة في المجلة العلمية “Journal of Experimental Psychology”.

شارك في الاختبار 158 متطوعاً، تتراوح أعمارهم بين 18 و71 عاماً، واختبر الباحثون المتطوعين عن طريق عرض 12 دائرة مرقمة على الشاشة أمامهم.

كرر المشاركون هذه التجربة 16 مرة، وكانت النتائج في صالح المشاركين الذين يستخدمون الأجهزة الرقمية، وزادت قدرتهم على التذكر بنسبة 18%.

أعرب الدكتور سام جيلبرت كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ مشارك في معهد علم الأعصاب الإدراكي في لندن، عن سعادته في اكتشاف تأثير تخزين المعلومات في الأجهزة الرقمية على قدرات الذاكرة.

كشفت الدراسة أن استخدام الأشخاص لذاكرة رقمية خارجية، ساعدهم على تذكر المعلومات التي حفظت على الجهاز الرقمي، وحسن من ذاكرتهم للمعلومات غير المحفوظة أيضاً.

في النهاية يعلق الباحثون على النتائج بأنها تؤكد قدرة الذاكرة الخارجية والمتمثلة في الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية على تحسين الذاكرة الشخصية في حفظ المزيد من المعلومات.