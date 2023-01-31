ما علاقة السماح للأطفال بمشاهدة التلفاز بضعف تحصيلهم الأكاديمي؟

كشفت دراسة جديدة نُشرت يوم الإثنين في مجلة جاما بيدياتريكس أن السماح للأطفال بمشاهدة التلفاز أو الهاتف قد يضعف تحصيلهم الأكاديمي ورفاههم العاطفي في وقت لاحق.

ووجد الباحثون أن زيادة استخدام وقت الشاشة أثناء الطفولة كان مرتبطًا بضعف الأداء التنفيذي بمجرد أن يبلغ الطفل 9 سنوات. ومهارات الأداء التنفيذي هي عمليات عقلية “تمكننا من التخطيط وتركيز الانتباه وتذكر التعليمات والتوفيق بين مهام متعددة بنجاح”، وفقًا لمركز جامعة هارفارد حول تنمية الطفل.

وتعد مهارات الأداء التنفيذي مهمة للإدراك عالي المستوى، مثل التنظيم العاطفي والتعلم والتحصيل الأكاديمي والصحة العقلية، وفقًا للدراسة.

ولتعزيز مهارات الوظيفة التنفيذية، تقول الدكتورة جويس هاريسون، الأستاذة المساعدة في الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، إنه “من المهم توفير مشاركة منظمة حيث يمكن للطفل العمل على حل المشاكل إلى أقصى حد ممكن على مستوى نموه”.

وأكدت هاريسون أنه من الأفضل للأطفال البالغ عمرهم أقل من 18 شهرًا تجنب قضاء الوقت أمام الشاشات.