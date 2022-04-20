ما لم تتخيله.. “تي شيرت” يخفي صاحبه عند ارتدائه

صمم باحثون في جامعة نورث إيسترن ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وآي بي إم، قميص مبتكر يمكنه إخفاء الشخص، بهدف تجربة تقنية التعرف على الوجه الجديدة.

يحتوي القميص العلوي المطبوع على رقعة ملونة من الألوان تجعل من يرتديها غير مرئي للذكاء الاصطناعي.

قبل إنشاء القميص، نجح الباحثون في تحديد مناطق الجسم حيث يمكن أن تؤدي إضافة ضوضاء البكسل إلى إرباك نظام التعرف على الوجه.

في حين أن مرتديها لا يتحولون إلى مخفي تماماً في كاميرا المراقبة من خلال ارتداء القميص إلا أن مرتديه يمكن أن يصبح غير قابل للكشف بشكل فعال من منظور الذكاء الاصطناعي.

ونقلت الصحيفة عن شيويه لين – الأستاذ المساعد في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في نورث إيسترن، قوله إن “القميص العدائي يعمل على الشبكات العصبية المستخدمة لاكتشاف الأشياء”.