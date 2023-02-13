الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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ما مدى تأثّر الطائرات في الجو عند حدوث الزلازل؟

منذ 6 دقائق
الطائرات لن تشعر بتأثيرٍ كبير من جراء الاهتزازات

الطائرات لن تشعر بتأثيرٍ كبير من جراء الاهتزازات

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فيما لا تزال أخبار الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، تشغل العالم، كشفت وكالة “ناسا” الأميركية في تقرير نشرته، مدى تأثّر الطائرات في الجو عند حدوث الزلازل.

وفي التقرير، أكدت “ناسا” أنه عند حدوث أيّ هزّة فإنّ الطائرات لن تشعر بتأثيرٍ كبير من جراء الاهتزازات التي تضرب الأرض أسفل الطائرة، لأنّ تأثير الموجات المنتقّلة عبر الجو يقل تدريجًا ويكاد ينعدم.

كما ذكرت أنه وعند وقوع الزلازل، فإنها تحرّر موجات زلزالية على نوعين، هما: موجات الضغط وموجات القص، وعندما تغادر القشرة الأرضية وتدخل طبقات الجو تأخذ شكل أمواج صوتية، مع العلم أنّها لا تستطيع الانتقال عبر الغازات والسوائل، حيث إنّ ترددها تحت 20 هرتز القابلة للسمع من طرف الأذن البشرية.

ويُطلق العلماء إسم “تحت صوتية” على الأمواج التي يكون ترددها ضمن هذا المجال.

جدير بالذكر أنه وفي الوقت الذي ضرب زلزال تركيا في منطقة قهرمان مرعش جنوب شرق البلاد، وامتد إلى 10 مدن بها 4 مطارات دولية ومحلية، كانت 35 طائرة تحلق فوق الأجواء أثناء حدوث الزلزال وارتداداته.

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