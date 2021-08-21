ما هو العطل الخطير في سيارات Chevy Bolt الذي سيكلف جنرال موتورز مليار دولار؟!

من المقرر أن تتوسع شركة “جنرال موتورز” في عملية سحب سياراتها الكهربائية Chevy Bolt لتتضمن جميع الطرازات الحديثة بسبب عيوب التصنيع في بطارياتها التي يمكن أن تسبب حرائق، حسبما نقل موقع “فوربس”.

أوضحت الشركة أن عددا صغيرا من البطاريات التي تصنعها شركة LG الكورية الجنوبية بها اثنين من عيوب التصنيع، مما قد يتسبب في نشوب حريق،، ومن المتوقع أن تتكبد الشركة نتيجة ذلك خسائر بقيمة مليار دولار.

يغطي الاستدعاء الموسع حوالي 65 ألف سيارة من طراز Chevy Bolt EVs وEUV من طراز 2020 حتى 2022 و9335 مركبة من عام 2019 لم يتم تضمينها في الاستدعاء الأصلي، والتي تضمنت حوالي 69 ألف مركبة كهربائية من طراز 2017 حتى 2019.

أعلنت “جنرال موتورز” إنها ستسعى للحصول على تعويض من LG.

وقد أكد نائب الرئيس التنفيذي دوغ باركس أنه: “على عملاء جنرال موتورز أن يكونوا واثقين من التزامنا باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة هذه المركبات”.

يشار إلى أن الشركة كان قد أصدرت لأول مرة أمر سحب سيارات Bolt في نوفمبر/شباط بعد اشتعال النيران في خمس سيارات.

وفي يوليو/تموز، سحبت الشركة المزيد من السيارات بعد أن اشتعلت النيران في مركبتين أخريتن وحذرت أصحابها من إيقافها في الخارج أو شحنها طوال الليل بسبب مخاطر الحريق. قدرت تكلفة عملية السحب تلك بنحو 1.8 مليون دولار.

كما أصدرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة تحذيرها الخاص لأصحاب سيارات Bolt بألا يوقفوا سياراتهم في الخارج، قالت الإدارة أيضًا إنها تبحث في حوادث الحرائق المرتبطة بالمركبة. كما أصدرت الإدارة تحذيراً مماثلاً لمالكي سيارات هيونداي وGenesis في مارس/آذار بسبب خطر حدوث حرائق. قامت الإدارة أيضًا بالتحقيق في سبب الحرائق المختلفة والمتعددة في سيارات تيسلا.