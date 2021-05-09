الأحد 6 ذو القعدة 1443 ﻫ - 5 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هو الفيروس الذي عطّل أكبر شركة محروقات أميركية؟

9 - مايو - 2021
آخر تحديث: 9 - مايو - 2021 2:07 مساءً
قرصنة

قرصنة إلكترونية-أرشيفية

A A A
طباعة المقال

تسبب فيروس “رانسوم وير” في تعطيل مؤسسة “كولونيال” أكبر مشغل لأنابيب ضخ المحروقات في الولايات المتحدة.

وكان “الفيروس الخبيث المستخدم في الهجوم عبارة عن برنامج (رانسوم وير)، وتم تصميه لحظر الأنظمة عن طريق تشفير البيانات ثم المطالبة بفدية لاستعادة الوصول إليها”.

وأعلن مشغل خط أنابيب “كولونيال” في وقت سابق عن هجوم إلكتروني على أنظمته، مشيرا إلى أنه وردا على الهجوم الإلكتروني، كان لا بد من إغلاق بعض الأنظمة، حيث أوقف التهديد مؤقتا جميع العمليات المتعلقة بخط الأنابيب وأثر على بعض أنظمة المعلومات.

ويلاحظ الخبراء، أن “شعبية استخدام مثل هذه الفيروسات ازدادت على مدى السنوات الخمس الماضية”.

وتنقل شبكة “كولونيال” الوقود من المصافي الأميركية على ساحل الخليج إلى شرق وجنوب الولايات المتحدة المكتظة بالسكان، حيث تضخ 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والسولار ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات المكررة عبر خطوط أنابيب تمتد لمسافة 8850 كيلومترا وتنقل 45% من إمدادات وقود الساحل الشرقي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

غوغل تنهي خدمة “أندرويد أوتو” لشاشات الهاتف
شعار شركة آبل
آبل تستعين بمخرجي هوليوود لنظارة تمزج العالمين “الرقمي والحقيقي”
هيكل سيارة
انفراجات في أزمة إمدادات الرقائق الإلكترونية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
حاكم مصرف لبنان يكشف قيمة الاحتياطي المتبقي في “المركزي”
كاريش
دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
عملات مشفرة
انهيار وتبخّر المليارات.. توقعات خطرة بشأن سوق العملات المشفّرة