ما هي أبرز التسريبات الحديثة عن “أيفون 14″؟

يترقّب زبائن شركة أبل الاميركية صدور هاتف أيفون 14 وما سيحمله من خصائص وميزات جديدة.

في هذا الاطار، نشرت مواقع تقنية موثوقة تسريبات حديثة عن مواصفات وتغييرات جديدة قد تضمنها هواتف شركة ”أبل“ من سلسلة ”آيفون 14“ والمقرر طرحها في أيلول المقبل.

وأفادت التقارير بأن ”أبل“ تهدف لتقليل اعتمادها على شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية في تصنيع لوحات ”OLED“ للشاشات الخاصة بأجهزة ”آيفون“، حيث تشتري الشركة الأمريكية هذه اللوحات منذ عام 2017.

ووفقًا لخبير صناعة الشاشات الشهير، روس يونغ، سيحتوي طراز واحد فقط من سلسلة ”iPhone 14“ على شاشة من صناعة ”سامسونغ“.

أمّا موقع ”Mashable“ التقني، فأشار الى ان ”سامسونغ“ ستكون المزود الوحيد لشاشات هاتف ”iPhone 14 Pro“ مقاس 6.1 بوصة هذا العام، على أن يكون طراز ”Pro Max“ مقاس 6.7 بوصة بإمداد مشترك بين شركتي ”سامسونغ“ و“إل جي“.

كذلك، قامت شركة ”BOE“، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الشاشات في العالم، أيضا بإنتاج كل من شاشات ”LCD“ و“OLED“، بتأمين 20-25% من طلبات سلسلة ”آيفون 14“ مقاس 6.1 بوصة.

على صعيد آخر، أشارت التسريبات إلى أن هواتف ”iPhone 14″، قد تشتمل على ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية لإرسال واستقبال رسائل الطوارئ ”SOS“ فقط في حالة عدم توفر الاتصال الخلوي.

في السياق، كشف موقع ”Mashable“ أن هواتف ”iPhone 14“ ستحتوي على مودم ”Qualcomm X60“ الذي سيسمح للهواتف الذكية بالتواصل عبر الأقمار الصناعية.

ومن المقرر أن تأتي هواتف ”آيفون 14“ ببعض التغييرات الجوهرية، بما في ذلك عدم وجود نسخة مصغرة ”mini“، وإضافة مستشعر كاميرا بدقة ”48 ميغابكسل“.

في غضون ذلك، كشفت تسريبات أخرى أنه سيتم ترقية موصلات ”Lightning“ الخاصة بأجهزة ”آيفون 14“ الجديدة والتي يمكنها دعم سرعة ”USB 3.0“.

وإذا تأكدت صحة هذه التوقعات، فقد تخيب آمال الأشخاص الذين يأملون في أن تنتقل ”أبل“ إلى معيار ”USB Type-C“ العالمي لأجهزة ”آيفون“ المستقبلية، كما فعلت مع بعض طرازات ”آيباد“ المتطورة، وفقًا للتقارير.

كما ترددت شائعات على نطاق واسع عن أن شركة ”أبل“ تخطط لإسقاط المنافذ بالكامل والاتصال لاسلكيًّا بالكامل لطرازات ”آيفون“ المستقبلية.