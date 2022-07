ما هي أبرز العاب PlayStation Plus خلال شهر يوليو ؟

أعلنت شركة Sony رسمياً عن تشكيلة PlayStation Plus Extra و Deluxe لشهر يوليو، حيث تتضمن تشكيلة هذا الشهر عدة العاب مثل Final Fantasy VII Remake Intergrade و Marvel’s Avengers ومجموعة كبيرة من Assassin’s Creed، هناك أيضاً إصدار لليوم الأول – Stray – على الرغم من قول Sony أن PlayStation Plus لن يشهد العديد من إصدارات اليوم الأول.

ستتوفر هذه الألعاب على PlayStation 4 أو PlayStation 5 هذا الشهر اعتباراً من 19 يوليو.

Stray (PS4/PS5)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Marvel’s Avengers (PS4/PS5)

Assassin’s Creed Unity | PS4

Assassin’s Creed IV Black Flag | PS4

Assassin’s Creed Rogue Remastered | PS4

Assassin’s Creed Freedom Cry | PS4

Assassin’s Creed: The Ezio Collection | PS4

Saints Row IV: Re-Elected | PS4

Saints Row Gat out of Hell | PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure | PS4

Jumanji The Video Game | PS4

Paw Patrol on a Roll! | PS4

ReadySet Heroes | PS4

وتعد PlayStation Plus هي خدمة اشتراك تم تجديدها من Sony تقدم عشرات الألعاب والامتيازات المختلفة لمستخدمي PlayStation، هناك ثلاثة مستويات – أساسية وإضافية وديلوكس، ويمكن لمشتركي PS Essential الوصول إلى أربع ألعاب ، بينما تقدم Extra و Deluxe المزيد من العناوين ، بما في ذلك بعض الألعاب الكلاسيكية.