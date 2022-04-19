ما هي أبرز الفوائد من اقتناء سيارة كهربائية؟

تسعى دول العالم الى مستقبل بلا كاربون حيث تُخفَّف انبعاثات الاحتباس الحراري بهدف جعل العالم مكانًا أفضل للسكن. حيث تعرف هذه الانبعاثات الملوّثة بأنها مسؤولة عن أمراض خطرة تصيب الانسان، وتؤدي الى ارتفاع درجات حرارة الأرض.

ويعدّ اللجوء الى السيارات الكهربائية خطوة صديقة للبيئة، فهي لا تعتمد على احتراق الوقود من أجل توفير الطاقة.

ويدلل على ذلك العوامل التي يكشف عنها تقرير موقع “كار باظ” والتي تضم 6 فوائد تمنحك اياه السيارة الكهربائية عند شراءك لها.

أداء عالي بتكلفة أقل

من أبرز الفوائد التي تحصل عليها من شراءك لسيارة كهربائية الآن، ضمانك لقيادة سيارة ذات اداء عالي وبتكلفة اقل من تكلفة سيارات الاحتراق التقليدية.

وغالبية السيارات الكهربائية في الوقت الحالي، يشهد لها خبراء السيارات بما تتمتع به من اداء عالي على الطريق، يتوافر حتى في ارخص السيارات منها.



مجهود أقل في القيادة

من الفوائد التي تحصل عليها عند شراءك لسيارة كهربائية، أنه يمكن ان تستمتع بقيادة أقل في المجهود، وذلك بفضل إدراج قدرات الكبح المتجدد.

والكبح المتجدد أو الفرملة المتجددة في السيارات الكهربائية، هي عبارة عن آلية لاستعادة الطاقة تعمل على إبطاء حركة السيارة.

ومن خلال هذه الآلية، يستخدم محرك السيارة الكهربائي زخم السيارة لاستعادة الطاقة التي كانت ستفقد على أقراص الفرامل التقليدية كحرارة.

أقل ازعاجًا وأقل تلويثا للبيئة

الهدف الأساسي الذي طورت من اجله السيارات الكهربائية، هو الحد من نسبة عوادم السيارات ، للحد من الاحتباس الحراري، بالإضافة للحد من التلوث السمعي، نظرا لما تتميز به محركات السيارات الكهربائية من هدوء شديد.

أقل في عمليات الصيانة

من الفوائد التي ستتمتع بها عند اقتناءك لسيارة كهربائية، قلة اخضاعك للسيارة لعمليات صيانة، لما تشتهر به السيارات الكهربائية من بساطة في المكونات، واتقان في الصناعة يجعل ذهابها لورشات الصيانة من الحالات النادرة.

توفير أكثر للوقود

السيارات الكهربائية لا تقارن في معدل استهلاكها للطاقة بالسيارات العاملة بالاحتراق، فنجد في معدلات تقييم الاستهلاك بما يعادل “ميل لكل جالون” الأفضلية دائما للسيارات الكهربائية.

تصميم أفضل ورحابة أكثر

الفائدة السادسة التي ستحصل عليها من شراءك لسيارة كهربائية، مزيد من الرحابة في فراغات الأقدام، وتصميم أكثر جاذبية، مساحات تخزين أكثر من السيارات التقليدية.