ما هي أنواع الهواتف المشغلة للعبة "PUBG New State" ؟

يترقب الملايين حول العالم ظهور لعبة ببجي الجديدة “PUBG New State”، والتي ستظهر للنور خلال العام الجاري 2021.

على ما يبدو أن لعبة ببجي الجديدة “PUBG New State”، ستحظى بالكثير من النجاح، قد يتخطى النسخة القديمة من اللعبة.

ومنذ أن تم الإعلان عن اللعبة وموعد ظهورها للنور خلال العام الجاري، يسعي جمهور ببجي لمعرفة المزيد عن “PUBG New State”.

ومن التساؤلات التي تثار حول اللعبة الجديدة، ما هي أنواع الهواتف التي يمكن تشغيل اللعبة عليها بعد طرحها رسميا؟

ووفق تقرير لموقع “سكوار”، فإن اللعبة ستكون مجهزة للاستخدام على كافة أنواع الهواتف الذكية، من مختلف ماركات صناعة الهواتف الكبرى مثل أبل وسامسونج وأوبو وهواوي.

وتعمل اللعبة على نظامي ios وأندرويد بسهولة، وحدد الموقع الحد الأدنى من المواصفات التي يجب أن تتوفر بالهاتف حتى يتمكن مستخدم اللعبة من تشغيلها على الهواتف الذكية بأنواعها.

ويلزم أن يتوفر بالهاتف مواصفات مثل، نظام تشغيل أندرويد مارشميلو 6.0 بحد أدنى، أو ما هو أعلى من ذلك، بالإضافة لـ ذاكرة عشوائية RAM بحجم 2.5GB.