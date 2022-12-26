ما هي العلاقة بين الانهار الجليدية على الارض والمياة على المريخ ؟

يشكون العلماء في الأنهار الجليدية الصخرية على الأرض، أنها قد تحتوي على كميات كبيرة من المياه، والتي يمكن أن تساعد في استكشاف البشر واستيطانهم في المستقبل على الكوكب الأحمر “المريخ”.

يشبه النهر الجليدي الصخري الأنهار الجليدية التقليدية، لكنه مليء بكميات أكبر بكثير من الصخور والرمال، عادة ما يتم التقاط هذا الحطام عندما تذوب الأنهار الجليدية وتعيد تجميدها عند قاعدة الجبال، حيث يتجمع هذا الحطام الصخري في كثير من الأحيان، نظرًا لتكوينها، وتكون الأنهار الجليدية الصخرية أصغر كثيرًا من الأنهار الجليدية، على الرغم من أنها تتحرك ببطء شديد بمرور الوقت، وفقاً لموقع space.

وإذا كانت الأنهار الجليدية الصخرية المريخية مشابهة جدًا لتلك الموجودة على الأرض، فقد تحتوي على جليد مائي يمكن أن يحصده مستكشفو المريخ في المستقبل، وقال تايلر مينج، طالب دكتوراه دراسة علوم الكواكب وعلوم الأرض في جامعة أريزونا التي تشارك في البحث، “يمكن الوصول إليها بسهولة أكبر من الجليد القطبي لأن المركبات الفضائية لن تضطر إلى تغيير مداراتها بنفس القدر إذا هبطت على عمود، الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقود للوصول إليه”.

لدراسة الأنهار الجليدية الصخرية هنا على الأرض، سافر الباحثون إلى أربعة أنهار جليدية صخرية في كولورادو ووايومنغ وألاسكا، ورسموا خرائط لها في ثلاثة أبعاد باستخدام معدات الرادار، وقال منغ “خلال هذه العملية، قمنا بعمل أدق التقديرات لهندسة الصخور الجليدية وتكوينها حتى الآن”، حيث يمكن استخدام هذه البيانات لدراسة ميزانية المياه في تلك المناطق الجبلية، لأن الأنهار الجليدية تعمل كخزانات، ونأمل أن تفعل ذلك على المريخ أيضًا.

واضاف مينج: “هدفنا هو استخدام هذه الأنهار الجليدية الصخرية على الأرض كنظير للعمليات على المريخ، من خلال رسم خرائط لأنماط سماكة الحطام على الأرض، نحاول فهم كيف يمكن أن يختلف سمك الحطام هذا أيضًا على المريخ، من خلال التعرف على الاختلافات في معلمات التدفق بين الجليد النظيف والجليد الغني بالحطام، سيساعد ذلك في عمليات المحاكاة في حالة المريخ أيضًا “.