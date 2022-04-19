ما هي الميزة التي ستفتقدها سيارات تسلا المستقبلية؟

تحظى السيارات الكهربائية باهتمام واقبال عالميين في اطار التحول الى الطاقة النظيفة التي تخفف انبعاثات الاحتباس الحراري.

وتتربع “تسلا” على رأس الشركات المصنّعة لهذه السيارات بنسبة مبيعات تتصاعد سنة تلو الأخرى.

في هذا الشأن، أعلنت تسلا وقف اتاحة طرح وصلات الشحن النقالة مع كل سياراتها، واختصار تقديم هذه الحزمة على عدد محدد من الموديلات المستقبلية.

ويسري الأمر على الجيل الثاني من وصلات الشحن النقالة للسيارة التي تصنعها تسلا، Gen 2 Mobile Connector Bundle، والتي يمكن من خلالها شحن السيارة بتوصيلها بمنافذ الكهرباء المنزلية التقليدية بسعة تيار كهربائية 110 فولت.

وأفاد موقع “ذا فيرج” بأنّ إيلون ماسك أعلن عن هذا القرار الجديد، عبر مجموعة تغريدات نوّه من خلالها عن سياسة طرح حزمة وصلات الشحن من تسلا في المستقبل.

مع اعلان ماسك لتخفيض تكلفة الوصلات من 257 لـ 200 دولار، ليتمكن ملاك سيارات تسلا التي لن تطرح معها حزمة الوصلات، من اقتنائها.

كما اكد ماسك على ان حزمة وصلات الهواتف يمكن أن يستغنى عنها بسهولة ملاك سيارات تسلا الذين يعتمدون في شحن سياراتهم على شواحن الحائط التقليدية.

في الوقت نفسه، كانت قد كشفت شركة تسلا الستار عن أحدث اختراعاتها وهي “روبوتاكسي” أول سيارة أجرة آلية.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، خلال الاحتفال بافتتاح مصنع بولاية تكساس الأمريكية، إن شركته بصدد صنع سيارة مخصصة لاستخدامها كسيارة أجرة آلية “روبوتاكسي”، وستبدأ في صنع 3 سيارات جديدة منها العام المقبل.

ولم يذكر ماسك تفاصيل عن سيارات الأجرة الآلية سوى القول بأنها “ستبدو مستقبلية تماما”.

وقال أيضا إن تسلا ستبدأ في صنع شاحنة سايبرتراك في مصنعها الجديد الواقع بالقرب من أوستن في تكساس العام المقبل.