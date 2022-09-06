ما هي خطط شركة أمازون الجديدة ؟.. اليكم التفاصيل

كشف تقرير حديث أن شركة أمازون ألغت خططًا لإنشاء 42 منشأة أمريكية جديدة، إذ أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة مؤخرا أنها ستغلق محطتي توصيل في ب”التيمور” بولاية ميريلاند الأمريكية، والتي توظف أكثر من 300 شخص، كما ذكرت لأول مرة منفذ الأخبار المحلي WMAR-2، وفقاً لموقع businessinsider.

وأخبر متحدث باسم أمازون أن الشركة ستقدم للموظفين في المحطات فرصة للانتقال إلى محطات توصيل أخرى في المنطقة، ولم يحدد المتحدث عدد المحطات الأخرى، لكنه قال إن هناك “عدة”، ويبدو أن هذه الخطوة هي أحدث خطوة في شركة أمازون لتوسيع شبكة التوصيل الواسعة الخاصة بها.

وأخبرت شركة “MWPVL International Inc”، وهي شركة استشارية تتعقب مشتريات أمازون العقارية، وكالة بلومبرج: أن أمازون ألغت خططًا لافتتاح 42 منشأة في الولايات المتحدة وأجلت خططًا لافتتاح 21 منشأة أخرى.

وضغطت الشركة بالفعل على فتح منشأة مساحتها 700000 قدم مربع في ولاية نبراسكا، وتم تشييدها بالكامل تقريبًا، مما أدى إلى تأخير افتتاحها حتى عام 2024.

وقال المدير المالي لشركة أمازون “بريان أولسافسكي” للصحفيين في أبريل الماضي: “إن إمبراطورية أمازون العقارية انفجرت خلال الوباء بسبب زيادة الطلب التي تركت الشركة الآن مع فائض من المساحة”، وأضاف أولسافسكي إن أمازون ضاعفت حجم عملياتها وقوتها العاملة من منتصف عام 2021 إلى أبريل 2022.