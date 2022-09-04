ما هي مصادر تلوث البلاستيك فى المحيط الهادئ ؟

حلل العلماء 573 كيلوجرامًا من حطام البلاستيك الصلب الجاف الذي جمعوه بمساعدة منظمة تنظيف المحيط، ووجدوا أن أكثر من ربع الجزيئات البلاستيكية كانت من معدات صيد مهجورة أو مفقودة أو مهملة، وتشمل هذه الفئة أشياء مثل فواصل المحار، ومصائد ثعبان البحر، وجراد البحر وطعم الأسماك، إلى جانب عوامات بلاستيكية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، كتب عالم البيانات لوران ليبرتون وزملاؤه: “نظهر هنا أن معظم المواد البلاستيكية العائمة في الدوران شبه الاستوائي في شمال المحيط الهادئ يمكن إرجاعها إلى خمس دول صيد صناعية ”.

ولعل من بين 232 قطعة بلاستيكية تم فحصها من جانب الباحثين مع وجود أدلة على أصولها، تم صنع حوالي ثلثيها في اليابان أو الصين.

كما أن 10٪ أخرى صنعت في كوريا الجنوبية، 6.5٪ من الولايات المتحدة، 5.6٪ من تايوان و 4.7٪ من كندا، وكل دولة لديها طلب كبير على الأسماك وصناعة مزدهرة.

استخدم الباحثون بعد ذلك نماذج حاسوبية لمحاكاة كيف انتهى الأمر بالحطام في المحيط، واكتشفوا في نهاية المطاف أن الشظية البلاستيكية من المرجح أن تنشأ عن أنشطة الصيد أكثر بعشر مرات من تلك الموجودة على اليابسة.

يُقدر أن مكب النفايات البحري بأكمله، المعروف أيضًا باسم دوامة نفايات المحيط الهادئ، يحتوي على 1.8 تريليون قطعة بلاستيكية.