مبيعات ضخمة للإصدار الجديد من لعبة Call of Duty

كشف تقرير جديد عن مجلة Activision المختصة باخبار ألعاب الفيديو، عن نجاح للعبة الحروب الشهيرة Call of Duty: Modern Warfare II.

وأوضح التقرير، أن هذه اللعبة اللعبة الشهيرة، نجحت في تحقيق مبيعات خلال أول أسبوع من إصدارها بقيمة تصل لـ 800 مليون دولار.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، كان طرح الإصدار الثاني من لعبة الحرب العسكرية الشهيرة Call of Duty بداية من يوم 28 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الصحيفة إن هذه القيمة من المبيعات، شملت أيضا قيمة الحجوزات التي تلقتها النسخة الجديدة من اللعبة قبل طرحها رسميا، وهو أضخم معدل مبيعات في أول أسبوع يتحقق في تاريخ إصدارات عالم ألعاب Call of Duty الشهير.

وبفضل هذا المعدل من المبيعات، تخطت اللعبة، الرقم القياسي للإصدار السابق منها الذي طرح عام 2011 وكان بعنوان Call of Duty: Modern Warfare 3، وقالت “واشنطن بوست”، إن الإصدار السابق توقفت مبيعاته في أول أسبوع عند حد 775 مليون دولار بشكل إجمالي.