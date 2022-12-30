مجرّة بألوان البرازيل.. هكذا كرّمت "ناسا" بيليه!

نشرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، صورة مجرة حلزونية بألوان علم البرازيل (الأخضر والأصفر والأزرق)، وقالت إنها تكريم للاعب البرازيلي بيليه، الذي توفي يوم أمس الخميس.

كما أوضحت “ناسا” أن اللاعب الراحل معروف لدى الكثيرين بلقب “ملك اللعبة الجميلة”، وقالت: “هذه الصورة لمجرة حلزونية بألوان البرازيل، بمناسبة وفاة الأسطورة بيليه، المعروف لدى الكثيرين بلقب (ملك اللعبة الجميلة)”.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ — NASA (@NASA) December 29, 2022

يذكر أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أعلن، في مرسوم، حدادًا رسميًا لمدة 3 أيام على وفاة أسطورة كرة القدم إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ”بيليه”، والملقب بـ”الجوهرة السوداء”.

الرئيس البرازيلي قال عبر حسابه على تويتر: “كيف نحزن على رحيل رجل حمل من خلال كرة القدم اسم البرازيل إلى العالم”، مضيفًا أن بيليه “حوّل كرة القدم إلى فن وفرح”، ونشر صورة لنجم كرة القدم الراحل.

هذا وتوفي بيليه، عن عمر 82 عامًا، بعد صراع مع المرض ومرور شهر على نقله إلى أحد مستشفيات ساو باولو.