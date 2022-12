مجرّة بألوان البرازيل.. هكذا كرّمت "ناسا" بيليه!

نشرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، صورة مجرة حلزونية بألوان علم البرازيل (الأخضر والأصفر والأزرق)، وقالت إنها تكريم للاعب البرازيلي بيليه، الذي توفي يوم أمس الخميس.

كما أوضحت “ناسا” أن اللاعب الراحل معروف لدى الكثيرين بلقب “ملك اللعبة الجميلة”، وقالت: “هذه الصورة لمجرة حلزونية بألوان البرازيل، بمناسبة وفاة الأسطورة بيليه، المعروف لدى الكثيرين بلقب (ملك اللعبة الجميلة)”.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ

