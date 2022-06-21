مجلس إدارة تويتر يوافق على عرض إيلون ماسك

خطوة جديدة تقرب الملياردير، إيلون ماسك، نحو امتلاك “تويتر”، بعدما أوصى مجلس إدارة موقع التغريدات بأن يصوت مساهموه لصالح البيع المقترح، والبالغ قيمته 44 مليار دولار.

وقرر مجلس إدارة “تويتر” بالإجماع، الثلاثاء، أن “اتفاقية الاندماج مستحسنة، وأن الدمج والمعاملات الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج عادلة ومستحسنة وتخدم مصالح تويتر ومساهميها”، وفق ما جاء في ملف توكيل لدى الأوراق المالية وعمولة الصرف.

وكان إيلون ماسك كرر الأسبوع الماضي رغبته في المضي قدما في عملية الاستحواذ على “تويتر” خلال أول اجتماع رسمي يجمعه بموظفي موقع التغريدات، على الرغم من أن أسهم منصة التواصل الاجتماعي لا تزال أقل بكثير من سعر العرض.

واليوم الثلاثاء، في منتدى قطر الاقتصادي، أدرج إيلون ماسك موافقة المساهمين على صفقة شرائه لـ”تويتر” باعتبارها واحدة من عدة “أمور لم يتم حلها” تتعلق بصفقة الشراء.

وكانت أسهم شركة “تويتر” ثابتة بشكل أساسي قبل جرس الافتتاح، اليوم الثلاثاء، وأقل بكثير من 54.20 دولارا للسهم، وهو الذي عرض إيلون ماسك دفعه مقابل كل سهم.

وكانت آخر مرة وصل فيها سهم الشركة إلى هذا المستوى في 5 نيسان/ أبريل الماضي، عندما عرض مجلس إدارة “تويتر” على ماسك الانضمام إليهم، قبل أن يعرض الأخير شراء الموقع بالكامل.