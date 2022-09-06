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مجلس التعاون الخليجي يتخذ إجراءات صارمة تجاه منصة "نيتفلكس"

منذ 38 دقيقة
نتفليكس

نتفليكس

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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة السعودية، اتخاذ إجراءات صارمة تجاه منصة “نيتفلكس” الشهيرة في البلاد.

وطالبت الهيئة، بالإضافة إلى لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون، بإزالة المحتوى المخالف على منصة نيتفلكس.

وجاء في البيان: “نظرا لما لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نيتفلكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، والذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وبناء عليه تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى، بما فيه المحتوى الموجه للأطفال، والتأكيد على الالتزام بالأنظمة”.

وأضاف البيان: “مع التأكيد على أن الجهات المعنية ستتابع مدى التزام المنصة بالتوجيهات، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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