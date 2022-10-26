مجلس المنافسة التركي يغرم ميتا بلاتفورمز 18.6 مليون دولار

قال مجلس المنافسة التركي، وهو الجهة المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، (الأربعاء 26-10-2022) إنه فرض غرامة على شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك تبلغ 346.72 مليون ليرة تركية أي ما يعادل (18.63 مليون دولار) بسبب انتهاك قانون حماية المنافسة.

وأضاف المجلس في بيان أنه قرر أن الشركة عرقلت منافسيها الذين يعملون في مجال تقديم خدمات التواصل الاجتماعي وأسواق الإعلانات عبر الإنترنت عن طريق دمجها لبيانات جمعتها عبر فيسبوك وإنستجرام وواتساب.

وأشار المجلس إلى أن تحديد قيمة الغرامة المفروضة جاء على أساس الدخل السنوي للشركة المسجل في 2021.