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محاكمة رئيس سامسونغ.. ماذا تعاطى؟

12 - أكتوبر - 2021

جاي واي لي

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من المقرر أن يمثل رئيس مجموعة سامسونغ، جاي واي لي، للمحاكمة، اليوم الثلاثاء، لاتهامه بالاستخدام غير القانوني لمادة يخضع استخدامها لضوابط، إذ لا تزال المتاعب القانونية تطارد المسؤول التنفيذي حتى بعد إطلاق سراحه المشروط في أغسطس/ آب، بعد إدانته في قضية رشوة.

وأثار إطلاق سراح لي توقعات مراقبين للأسواق بفورة في القرارات المهمة، في أهم شركات المجموعة، سامسونغ إلكترونيكس، والشركات التابعة لها، وهو ما يشمل موقع مصنع رقاقات بقيمة 17 مليار دولار يجري التخطيط له في الولايات المتحدة.

لكن، يتعين على لي إعادة التركيز على مشاكله القانونية، إذ من المقرر أن تعقد محكمة سول المركزية الجزائية أول جلسة استماع لها في قضية اشتباه تعاطي لي البروبوفول – وهو مهدئ يستخدم في التخدير – لأغراض غير طبية في عيادة بسول.

وبموجب القانون الكوري الجنوبي، فإن متلقي مادة يخضع استخدامها لضوابط يُعتقد تعاطيها بشكل غير قانوني يكون عرضة للمقاضاة، شأنه شأن أولئك الذين يتعاطون المخدرات.

ويقول محامي لي إن استخدامه كان علاجا في مستشفى ولم يكن مخالفا للقانون. وينفي موظفون بالعيادة، يحاكمون بشكل منفصل، ارتكاب أي مخالفات.

وأقصى عقوبة على الجريمة هي السجن 5 سنوات أو غرامة أقصاها 50 مليون وون.

    المصدر :
  • رويترز

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