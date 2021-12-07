محاولات جادة من أكبر بنك روسي لتسجيل منصته لإصدار الأصول الرقمية

يكافح بنك سبير، وهو أكبر بنك في روسيا، للحصول على الموافقة التنظيمية لمنصته لإصدار الأصول الرقمية حيث تواصل الشركة تأخير خطط التسجيل.

وبحسب ما أورد موقع “كوين تليغراف”، فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سبير، هيرمان غريف، يوم الثلاثاء، أن البنك يتوقع الآن أن يتم تسجيل منصته لإصدار الأصول الرقمية لدى بنك روسيا بحلول نهاية عام ٢٠٢١، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية برايم.

حيث قال غريف: “نحن على اتصال دائم بالبنك المركزي، ونناقش قضايا مختلفة. ونريد حقًا أن نصدق أن المنصة سيتم تسجيلها بحلول نهاية هذا العام”.

تأتي التعليقات الجديدة بعد عام تقريبًا من تقديم سبير طلبًا مبدئيًا إلى بنك روسيا لإطلاق منصة بلوكتشين لعملة سبيركوين المستقرة في يناير ٢٠٢١. في ذلك الوقت، قال مدير المعاملات في سبير، سيرجي بوبوف، إن إجراءات التسجيل عادة لا تستغرق أكثر من ٤٥ يومًا. على هذا النحو، كان البنك يتوقع إطلاق منصته والعملة المستقرة بحلول ربيع عام ٢٠٢١.

وفي حين لم يكن قادرًا على المضي قدمًا في الخطط بحلول الخريف، قال سبير بعد ذلك إنه يخطط لتسجيل منصته لإصدار الأصول الرقمية في سبتمبر.

لم تكن خطط سبير المتأخرة مفاجأة، حيث اتخذ البنك المركزي الروسي موقفًا صارمًا بشأن العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وحتى أنه منع بعض البنوك الكبرى من تقديم خدمات استثمار العملات الرقمية. وقال البنك إن مثل هذه الخدمات “لا تلبي مصالح المستثمرين وتشكّل مخاطر كبيرة”.