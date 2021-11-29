محرك صاروخ يعمل على النفايات البلاستيكية ينجح في اختبار إطلاق

أكملت شركة بريطانية بنجاح أول اختبار لمحرك صاروخي يعمل على النفايات البلاستيكية. Pulsar Fusion، وهي شركة انصهار نووي مقرها في بلتشلي، أجرت اختبارات ناجحة في COTEC ، وهي قاعدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في سالزبوري ، من17 إلى 18 تشرين الثاني.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: إنّ الرئيس التنفيذي للشركة هو ريتشارد دينان، 35 عاماً، الذي ظهر في السلسلة الثالثة من برنامج صنع في تشيلسي في عام 2012 واعترف بتناول الطعام مع الأمير هاري في الماضي بفضل علاقاته الملكية.

يمكن استخدام محركات الصواريخ التي تعمل بالبلاستيك لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك إطلاق الأشخاص والأقمار الصناعية إلى الفضاء، وفقاً لـ Pulsar Fusion.

يتمثل طموح الشركة النهائي في إنتاج محرك دفع فائق السرعة باستخدام تقنيات الاندماج النووي للسفر بين الكواكب، مما قد يقلل من وقت الرحلة إلى المريخ إلى النصف.

تعمل الشركة حالياً على نموذج مفاعل الاندماج النووي وتهدف إلى خلق بلازما أكثر سخونة من سطح الشمس. أظهر اختبار الأسبوع الماضي “تأثيرات عمودية بصرية مثيرة للإعجاب” مثل ماس الصدمة الأسرع من الصوت، وهو تشكيل أنماط الموجة الدائمة، والتي تعتبر نموذجية لعادم الصواريخ ذو درجة الحرارة العالية.

وسيعقب الاختبار الثابت الأخير مظاهرة دولية لعملاء الفضاء في سويسرا في 25 تشرين الثاني. “تعتبر Pulsarمن بين عدد قليل جداً من الشركات في جميع أنحاء العالم في بناء واختبار هذه التقنيات ” قال دينان.

“لدينا فريق رائع من العلماء ذو خبرة عالية ولهم جزيل الشكر على إنجازاتهم.” “لقد استقطبنا أيضاً مواهب من بعض أفضل الجامعات في المملكة المتحدة الذين بدأوا العمل معنا واختبار دفاعات البلازما لدينا في مرافق الحرم الجامعي.”

المحرك الصاروخي Pulsar Fusion هجين، مما يعني أنه يستخدم الوقود الصاروخي في مرحلتين مختلفتين (واحدة صلبة والأخرى إما غاز أو سائل).

يتم تشغيل الصاروخ “الأخضر” بواسطة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، والذي يمكن الحصول عليه من إعادة التدوير، وأكسيد النيتروز. يحترق الوقود معاً لإنتاج عمود غير سام.

يمكن العثور على HDPE في البلاستيك المعاد تدويره بحيث يمكن استخدام العناصر وإعادة تدويرها لإنتاج وقود صاروخي قوي وغير سام.

وقال دينان لـ MailOnline: “يمكن تشغيل المحركات الهجينة على البلاستيك المعاد تدويره، في حين لا يمكن ذلك للمحركات السائلة”. من حيث السمية إنها نظيفة للغاية.”

وقال إنه يمكن إذابة الزجاجات البلاستيكية والنفايات الأخرى وإلقائها في كتل أسطوانية يتم تحميلها في الصاروخ قبل كل إطلاق.

ترك دينان المدرسة في عمر 16 سنة وقضى 10 سنوات في العمل كرجل أعمال قبل أن يبدأ الاستثمار في أبحاث الاندماج النووي في 2013، بعد ظهوره في تشيلسي.

بدأ بتوظيف الفيزيائيين لتعليمه عن الفيزياء النووية الحرارية، ومنذ ذلك الحين حاضر حول هذا الموضوع في جامعة أكسفورد. تلقت Pulsar Fusion تمويلاً حكومياً من المملكة المتحدة في أيلول 2021 لمواصلة تطوير محركات البلازما الفضائية “hall effect thruster”، القادرة على توفير سرعة 12.5 ميل في الثانية لعادم الجسيمات.

وقد تم مؤخراً اختبار هذه الدفاعات النابضة في مرافق هاردويل حيث صمدت 20g من الاهتزاز، ومحاكاة إطلاق الصواريخ. يمكن تحقيق الإنجاز النهائي للشركة، لإنتاج محرك دفع فائق السرعة للسفر بين الكواكب باستخدام تقنيات الاندماج النووي، في غضون أربع سنوات فقط.

بحلول عام 2025، تريد Pulsar Fusion تطوير محركات دفع الاندماج النووي للتظاهر الثابت.

يتضمن الاندماج النووي للمفاعلات استخدام مغناطيسات كهربائية قوية لتوجيه التفاعلات إلى شكل من أشكال الدفع.

بحلول عام 2027، تنوي Pulsar Fusion تصنيع محرك صاروخ الاندماج النووي ليتم إطلاقه واختباره في المدار.