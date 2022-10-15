محفظة "Samsung Wallet" قريباً في هذه البلدان العربية!

أعلنت شركة سامسونغ (الجمعة 14-10-2022) أن محفظتها الرقمية Samsung Wallet ستصبح خلال قبل نهاية العام الحالي متاحةً في 13 سوقًا جديدًا، 5 منها عربية.

وكانت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية قد أطلقت محفظتها الرقمية في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك في 8 أسواق، لعل أشهرها: الولايات المتحدة، والصين.

وقالت سامسونغ في بيان على مدونتها: “منذ إطلاقها الأول في شهر حزيران/ يونيو 2022، أصبحت منصة المحفظة الرقمية واسعة الانتشار على نحو هائل في أسواق مثل: الصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة”.

وأضافت الشركة أن المنصة الآن ستصبح أكثر انتشارًا مع إتاحتها للمستخدمين، في البحرين، والدنمارك، وفنلندا، وكازاخستان، والكويت، والنرويج، وعُمان، وقطر، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفيتنام، والإمارات العربية المتحدة.

وفقًا لسامسونغ، فإن محفظتها الرقمية Samsung Wallet تمتاز بأنها ترتقي بمستوى راحة المستخدمين، وقد عملت على نحو وثيق مع شركائها ومطوريها الموثوق بهم لإثراء تجربة المحفظة.

وقالت جيني هان، رئيسة فريق الحياة الرقمية لدى Mobile eXperience Business من سامسونغ إلكترونيكس: “نركز على جلب المنصة إلى أكبر قدر ممكن من الأسواق، وبأسرع وقت ممكن، وذلك بهدف تمكين مزيد من مستخدمي هواتف سامسونغ جالاكسي من فرصة جني ثمار المحفظة الرقمية”.

وتصف الشركة محفظتها الرقمية بأنها طريقة سهلة وسريعة وآمنة للمستخدمين الراغبين بتنظيم الوثائق وبطاقات التعريف المهمة، والوصول إليها، ويشمل ذلك: بطاقات المصارف، والمفاتيح الرقمية، وجوازات السفر، ورُخص القيادة، وبطاقات التعريف الخاصة بالطلاب، وذلك بمجرد سحبة واحدة.

وتمتاز Samsung Wallet بأنها محمية بواسطة منصة سامسونغ الأمنية، سامسونغ نوكس Samsung Knox، التي تحمي بيانات المستخدمين المهمة بوسائل المصادقة الحيوية، مثل: بصمة الأصبع.

وقالت الشركة: إن Samsung Wallet تُخزّن الوثائق الحساسة خاصةً في بيئة معزولة، توفر طبقة إضافية من الحماية ضد محاولات الاختراق الواقعية والرقمية.

يُشار إلى أن شركة سامسونغ كانت قد أعلنت في شهر حزيران/ يونيو الماضي عن دمج خدمة الدفع الإلكتروني Samsung Pay، وخدمة Samsung Pass في خدمة واحدة، وهي: Samsung Wallet.

هذا، ويمكن لمستخدمي هواتف سامسونغ جالاكسي في الدول المدعومة تنزيل تطبيق Samsung Wallet من متجر جوجل بلاي.