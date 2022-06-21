مخاوف من التجسّس.. تيكتوك تتعاون مع أوراكل لحماية بيانات الأميركيين

شرعت شركة “بايت دانس” في تخزين بيانات المستخدمين الأميركيين لتطبيقها الشهير “تيك توك” على خوادم شركة أوراكل الأميركية، إلى جانب استخدام البنية التحتية لأوراكل Oracle Cloud Infrastructure لتمرير بيانات استخدامهم للخدمة.

ولفتت منصة الفيديوهات القصيرة إلى أنها اعتادت تخزين بيانات المستخدمين الأميركيين على خوادمها الخاصة في الولايات المتحدة وسنغافورة، ففي ولاية فيرجينيا الأميركية يتم استخدام خوادم المنصة كبوابة أولية لدخول بيانات المستخدمين إلى خوادم المنصة، وكذلك تطبيق سياسات الجدران النارية، ورصد ممارسات التدخل الخارجية الخبيثة الساعية وراء بيانات المستخدمين.

فيما كانت خوادم تيك توك سنغافورة تلعب دور حافظة النسخة الاحتياطية من بيانات الأميركيين، والتي تشكل حائط الحماية لتلك البيانات، في حال حدوث أي ضياع أو تلف للبيانات على الخوادم الأميركية، بحسب بيان رسمي.

في السياق، أشارت الخدمة الصينية إلى أنها تعمل عن قرب مع أوراكل الأميركية لتطوير بروتوكولات تنظيم البيانات، بحيث يمكن لأوراكل تولي مسؤولية تنظيم واختبار البيانات، حتى لا يكون هناك أي قلق لدى المستخدمين الأميركيين حول بياناتهم.

وأوضحت الشركة أنها أسست مؤخراً قطاعًا جديدًا داخل الولايات المتحدة، وتحت إشراف إدارة “تيك توك” الأميركية، والتي سيكون مسؤوليتها تنظيم وإدارة بيانات المستخدمين الأميركيين دون أي تدخل من الإدارة الصينية للتطبيق، إلى جانب حماية الموظفين في الولايات المتحدة، وكذلك تقليل خروج بيانات الأميركيين خارج الحدود الأميركية.

وكان موقع Buzzfeed news قد أفاد بأن تسريبات صوتية مسجلة من اكثر من ٨٠ اجتماعًا داخليًا في شركة تيكتوك كشفت ان الموظفين الصينيين لدى التطبيق الشهير، اخترقوا الداتا الخاصة بالمستخدمين الأميركيين.

التسريبات الصوتية التي سُجّلت ببن ايلول ٢٠٢١ وكانون الثاني ٢٠٢٢، تتضمن ١٤ تصريحًا لتسعة موظفين في تيكتوك اجتمعوا لمناقشة “مشروع تكساس”.

وفي أحد التسجيلات، يتحدث أحد المديرين في تيكتوك عن أحد المهندسين بأن لديه وصولًا لكل شيء.

في سياق متصل، قال متحدث باسم تيكتوك لصحيفة “ديلي ميل” إن الشركة استعانت بخبراء حماية للمساعدة في تقوية جهود حماية المعلومات والبيانات الشخصية.

وفي آب ٢٠٢٠، وقع الرئيس الاميركي الأسبق “دونالد ترامب” أمرًا تنفيذيا يقضي بحجب تطبيقي تيكتوك و “وي شات” الصينيين في الولايات المتحدة.

وأتى هذا الامر بعد مخاوف بأنّ تجميع تيكتوك للبيانات يهدد بان يسمح للحزب الشيوعي في الصين بالوصول الى المعلومات الشخصية الخاصة بالاميركيين.