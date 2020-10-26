مخاوف من تحويل الذكاء الاصطناعي صور النساء على الإنترنت إلى “عاريات”

يغزو الذكاء الاصطناعي العالم بسرعة كبيرة جدا وأصبح يتدخل في معظم المجالات ، ولكن كشفت شركة استخبارية هولندية، عن قدرة مخيفة للذكاء الاصطناعي بتحويل صور آلاف النساء على الإنترنت إلى ”عاريات“.

وحذرت شركة ”Sensity“ الهولندية وهي أول شركة استخبارية تختص بالتهديدات المرئية في العالم، من ”نشر صور عارية مزيفة لنحو 100 ألف امرأة عبر الإنترنت“، وفق صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وقالت الشركة في تقرير حديث إن ”الباحثين لديها وجدوا أن الصور المخيفة التي يتم مشاركتها عبر منصة المراسلة ”تلغرام“، هي عبارة عن صور عارية مزيفة، لأكثر من 100 ألف امرأة“.

وأشارت إلى أنه ”تم أخذ صورهن الشخصية من وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم إعادة تحريرها ليظهرن عاريات، ومشاركتها عبر الإنترنت“.

وأوضح جورجيو باتريني، الباحث في الشركة الهولندية، أن ”برنامج الذكاء الاصطناعي (روبوتات الويب) والذي يستخدم لإجراء مهام مركبة في الصور، يزيد من إمكانية الوصول بشكل كبير لهذه الصور، من خلال توفير منصة مستخدم مجانية وبسيطة، تعمل عبر الهواتف الذكية وكذلك أجهزة الكمبيوتر التقليدية“.

وتابع باتريني: ”لتعرية النساء اللواتي يظهرن في الصورة، يقوم المستخدمون ببساطة بتحميل الصور في برنامج (روبوتات الويب وإجراء عملية معالجة قصيرة)“.

وكشف تحقيق الشركة، عن أكثر من 850 ألف امرأة على الأقل ومن بينهن فتيات قاصرات، تم استهدافهن وتعرية صورهن الشخصية اعتبارا من تموز/يوليو 2020″.

كما وأظهر، أن ”نحو 70٪ من هذه الصور مأخوذة من حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من وسائل خاصة“.

وقالت الشركة، إن ”روبوتات الويب اجتذبت أكثر من 100 ألف عضو حول العالم، ومنهم 70٪ من روسيا ودول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وأكدت أنها ”أبلغت منصة تلغرام وموقع التواصل الاجتماع (فكونتاكتي) عن هذه المشكلة، ولكنها لم تتلق ردا حتى الآن“.

وأضاف باتريني: ”جميع البيانات الحساسة التي تم اكتشافها أثناء التحقيق المفصل في هذا التقرير تم الكشف عنها مع منصات التواصل الاجتماعي تلغرام وفكونتاكتي، وسلطات إنفاذ القانون ذات الصلة“.