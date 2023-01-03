مختبرو ألعاب الفيديو من مايكروسوفت يشكلون أول اتحاد أمريكي للشركة

قال اتحاد موظفي الاتصالات الأمريكيين إن مجموعة من حوالي 300 من مختبري ألعاب الفيديو في شركة زينيماكس ستوديوز التابعة لمايكروسوفت أجرت تصويتا لصالح تشكيل نقابة لهم الثلاثاء، مما يجعلها أول نقابة لعملاق التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد إن موظفي زينيماكس في أربعة مواقع في ماريلاند وتكساس صوتوا بغالبية ساحقة لصالح الانضمام إلى النقابة، دون أن يذكر عددهم تحديدا، وتمتلك زينيماكس امتيازات ألعاب رئيسية منها (فول أوت) و(ذا إلدر سكرولز).

ولم ترد مايكروسوفت حتى الآن على طلب للتعليق، وفي وقت سابق قالت إنها ستعترف طوعا بالنقابة إذا صوت الموظفون لصالح تشكيلها.

وتسمح الموافقة الطوعية لشركة مايكروسوفت بتجنب إجراء انتخابات رسمية يشرف عليها المجلس الوطني لعلاقات العمل الأمريكي والمعارك القانونية التي تحدث غالبا.

وقال رئيس اتحاد موظفي الاتصالات الأمريكيين كريستوفر شيلتون في بيان إن مايكروسوفت تميزت عن غيرها من شركات التكنولوجيا التي تثبط الحملات النقابية.

وقال شيلتون “مايكروسوفت ترسم مسارا مختلفا سيعزز ثقافة الشركة وقدرتها على خدمة عملائها، ويجب أن تكون نموذجا للقطاع وللجهات التنظيمية”.